‘GWT TT’ wordt eerste (onofficiële) wegkoers in tijden van corona: “Campenaerts en Lampaert dagen elkaar uit” Joeri De Knop/Hans Fruyt

27 april 2020

06u00 0 Wielrennen Zes coole, spitsvondige kerels. En Strava. Meer is er niet nodig om nu vrijdag de eerste (onofficiële) Belgische wegkoers te organiseren sinds de GP Monseré op 8 maart. “Volledig corona-proof”, verzekert initiatiefnemer Jules Hesters. Zegden al toe: Campenaerts, Lampaert, Benoot en Theuns.

‘De Gentsche Wielerterroristen’ is een prettig gestoord trainingskliekje van zes jonge renners uit Gent en omgeving met een eigen Instagram-pagina. De U23-variant van de Sportvrienden Gruut Gent (SVGG), zeg maar. Ook zij ondergaan de onvermijdelijke gevolgen van Covid-19. Maar niet gedwee. «We liggen nu al een hele tijd stil en zochten naar een leuke manier om de competitiespirit wat aan te wakkeren», zegt tweevoudig Europees kampioen afvalling U23 Jules Hesters van EFC-L&R-Vulsteke, de jongerenploeg van Michel Pollentier. Met de ‘GWT TT/Grote 1 Mei-prijs’ als resultaat: een tijdrit over 17 kilometer langs het Schipdonkkanaal en de Vaart met start in Deinze en finish aan de Speybrug in Gent.

Euh… Hoe spelen ze dát klaar, zonder het schenden van de coronamaatregelen? Hesters: “Simpel. Het volstaat om vrijdag, tijdens je geplande fietstocht, op een zelf gekozen tijdstip even te passeren langs de aangegeven punten, op dat traject het beste van jezelf te geven en je rit op het online-platform Strava te plaatsen. Wij gieten de tijden ’s avonds in een klassementje. Prijzen zijn er niet te winnen, dit is puur voor de fun.” Het risico op een volkstoeloop, waarbij het naleven van de ‘social distance’ (1,5 meter) niet dreigt te worden gerespecteerd, reden ook waarom Remco Evenepoel vorige zondag zijn Muur-challenge afblies? “Klein. Je moet al enorm veel zin hebben om een hele dag op een stoeltje aan het Schipdonkkanaal te gaan zitten, niet wetend of je al dan niet een glimp zal opvangen van je favoriete renner. Campenaerts kan er om 8 uur ’s morgens voorbijrijden, maar voor hetzelfde geld wordt dat 16u in de namiddag. Niemand maakt dat op voorhand bekend.”

Wij gieten de tijden ’s avonds in een klassementje. Prijzen zijn er niet te winnen, dit is puur voor de fun. Jules Hesters

Campenaerts, jawel. De werelduurrecordhouder meldde zich, samen met onder meer Lampaert, Benoot en Theuns al aan. “Ze taggen elkaar en dagen elkaar uit”, lacht Hesters. Zo kan ons klein evenementje nog verrassend groot worden. Iedereen, ook de fervente wielertoerist, is welkom. We maken het wat ludiek en creëren verschillende categorieën. Tot zelfs een +90 kg-klasse voor mijn vader toe. Hopelijk valt het weer mee. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd.” ‘De Gentsche Wielerterroristen’ lieten hun fantasie alvast los op de wedstrijdaffiche, gebaseerd op die van Kuurne-Brussel-Kuurne 2020. Op het lijf van epische gladiator (en inmiddels ex-renner) Zico Waeytens fotoshopten ze het hoofd van medelid Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise). In de rechterhand: een flesje Corona Extra, knipoog naar het virus dat de wereld in zijn macht houdt.

* Meer info op Instagrampagina @gentsche_wielerterroristen

