"Guess what?!" Wout van Aert maakt eerste fietstochtje na zware val in Tour

08 september 2019

Goed nieuws: Wout van Aert heeft na zijn zware valpartij in de Tour de France zijn eerste tochtje op de fiets achter de rug. Onze 24-jarige landgenoot maakte een rit van 7,5 kilometer, goed voor een inspanning van zestien minuten. Hij reed gemiddeld 27,8 km/u en klokte af op een maximale snelheid van 57,2 km/u. Dat leert de wielerapp Strava ons, waar een ongetwijfeld gelukkige Van Aert zelf de data op deelde. “Guess what?!”, luidde het allesomvattende bijschrift.

Wout back on the bike 💪 pic.twitter.com/Eca1a2Iz1S Cyclocross24.com(@ cyclocross24) link

Een kleine twee maanden geleden kwam Van Aert zwaar ten val in de tijdrit van de Ronde van Frankrijk. De drievoudige wereldkampioen in het veldrijden liep na een botsing met een nadarhekken een grote wonde op in zijn dijbeen. Hij werd in het ziekenhuis in het Franse Pau een eerste keer geopereerd. Een week later ging hij in het AZ Herentals een tweede keer onder het mes. Eind juli mocht Van Aert het ziekenhuis verlaten. Sindsdien werkt hij stap voor stap aan zijn revalidatie en hoopt hij komende winter enkele crossen te kunnen rijden.

Van Aert was dit voorjaar in de wegritten alvast in bloedvorm. Hij werd onder meer tweede in de E3, derde in Strade Bianche en zesde in Milaan-Sanremo. Daarna won hij twee ritten in de Dauphiné (plus de groene puntentrui), pakte de Belgische tijdrittitel en brons in de wegrit én sprintte naar winst in de Touretappe naar Albi.