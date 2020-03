Exclusief voor abonnees “Gert Steegmans, een vent van meer dan 80 kilo, met twee wielen van de grond de beek in zien waaien, dat vergeet ik nooit” Longread Gent-Wevelgem 2015: Jens Debusschere, Jürgen Roelandts en Stijn Vandenbergh over een dag vloeken tegen de wind Dries Mombert

29 maart 2020

07u00 0 Wielrennen Een koers voor de eeuwigheid, getuigenissen van drie Belgische hoofdrolspelers en een ingebeelde teletijdmachine. Meer heb je niet nodig om het coronaspook een tiental minuten weg te jagen. Bestemming: 29 maart 2015. Nog één laatste richtlijn: de zonnekloppers onder ons nemen best een windjas mee.

“Zonder Boonen lijkt Etixx-Quick.Step op een stel konijnen dat naar een lichtbak kijkt. Ze denken allemaal dat ze kunnen winnen en dus doen ze maar wat. Boonen was de lijm die de ploeg samenhield, maar die ontbreekt nu.”

***

Er is zowaar nog een tijd geweest waarin de ploeg van Patrick Lefevere niet alles won in het klassieke voorjaar. Nu was het zeker ook niet dat ze bij Etixx-Quick.Step door God en klein Pierke werden weggekoerst vijf jaar geleden. Mark Cavendish had halverwege maart al zes keer gewonnen. De Brit won Kuurne-Brussel-Kuurne na goed werk van de ploeg. Zdenek Stybar was de beste in de Strade Bianche.

Zo kwaad was het dus niet. Maar Bradley Wiggins had wel overschot van gelijk toen hij bovenstaande woorden sprak over de klassieke wielerploeg bij uitstek. De Britse Tourwinnaar - aan zijn laatste kunstjes op de weg bezig in 2015 - droomde van Parijs-Roubaix. Af en toe de boel opstoken in het kamp van de tegenstand kon nooit geen kwaad. Deed hij dan ook bij de start van Gent-Wevelgem in Deinze.

Wiggins refereerde fijntjes naar de Omloop. Etixx-Quick.Step liet zich er op ongelofelijke manier kisten door Ian Stannard. Boonen, Terpstra en Vandenbergh reden zonder goed na te denken naar de Overpoortstraat in Gent. In hun ijver om de koers zelf te winnen lieten ze na om de renner van Team Sky buitenspel te fietsen. Er keek nooit iemand zuurder dan Niki Terpstra toen Tom Boonen hem in de tv-studio van Sporza publiekelijk op zijn fouten wees.

Soit, op 29 maart 2015 geen spoor van Boonen. De beste kasseicoureur van zijn generatie moest in de herfst van zijn carrière het voorjaar laten schieten na een val in Parijs-Nice. Etixx-Quick.Step was z’n kompas kwijt. Het was aan Stybar en Terpstra om uit Boonens schaduw te treden. Ziedaar, de konijnen en de lichtbak.

Ook geen Fabian Cancellara in Deinze. Zijne Zwitserse Hoogheid was twee dagen voor Gent-Wevelgem ten val gekomen in de E3 Harelbeke. Het verdict: breukjes in twee rugwervels. Zonder Boonen en Cancellara was het Vlaamse voorjaar plotsklaps onthoofd. Bovendien had Greg Van Avermaet een salto mortale gemaakt in de E3. Neen, de 77ste editie van Gent-Wevelgem begon niet onder een goed gesternte. En dan moest het weerbericht nog komen.

