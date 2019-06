“Gered door dokter die 50 meter verderop zat te eten”: reconstructie van de dag die Froome bijna fataal werd YP

17 juni 2019

16u33

Bron: Cyclingnews.com / Daily Mail 0 Wielrennen Afgelopen woensdag sloeg het noodlot toe voor Chris Froome. Tijdens een verkenning van de tijdrit in de Dauphiné werd hij, toen de handen van het stuur waren, gegrepen door een windstoot waarna hij hard ten val kwam. Het definitieve verdict: gebroken heup, een dijbeenbreuk, een breuk in de elleboog, verschillende ribbreuken en volgens BBC ook een breuk in de nek. En toch had het nog veel erger gekund volgens Daniel Benson, hoofdredacteur bij Cyclingnews.com. Een reconstructie.

Afgelopen woensdag kwamen Chris Froome en de ploeg van Team Ineos toe in het Franse plaatsje Roanne. Na drie dagen regen en miezerig weer was de zon eindelijk weer van de partij en de sfeer was ontspannen. Technici zetten de fietsen klaar en het andere materiaal werd een laatste keer nakeken. Geen vuiltje aan de lucht, dus.

De Dauphiné is na de Tour de meest prestigieuze rittenkoers van Frankrijk en Froome, drievoudig eindwinnaar van de Dauphiné, verscheen best in vorm aan de start. Maar de belangrijkste test voor hoe goed hij juist in vorm is, is altijd de tijdrit op de vierde dag. Hij moest pas om 15u44 aan de bak, wat best laat is, dus trok hij voor dat de eerste renner van start ging nog een keer op verkenning. Volgens Servais Knaven, sportief directeur bij Team Ineos, had hij nog geen enkele keer het parcours aangedaan. Hij had de route enkel bestudeerd via kaarten, dus zou de eigenlijke verkenning cruciaal blijken.

Naarmate de buzz rond de start van de tijdrit almaar groter werd, kwamen de renners van Team Ineos uit de teambus. De Nederlandse Wout Poels had het met een materiaalman over enkele lastminute aanpassingetjes aan de fiets, terwijl zijn landgenoot Dylan van Baarle zich dan weer opgetogen toonde over het nieuwe kleurtje van zijn Pinarello tijdritfiets. Vervolgens kwam ook Froome van de bus gestapt en omdat hij en Poels kort na elkaar geprogrammeerd stonden in de startlijst, werd er beslist om het duo samen op pad te sturen. Voor ze vertrokken kon er nog een lachje af bij Froome, maar een uur later zou de wereld er al helemaal anders uitzien.

Langzaam maar zeker begon het nieuws door te sijpelen dat Froome ten val was gekomen en het was al vrij snel duidelijk dat die val ook zwaar was. Naar het einde van zijn verkenning, op een onschuldig ogend stuk van de weg, haalde Froome de handen van het stuur om zijn neus even leeg te maken. Het duo had nog redelijk veel snelheid, maar was op het punt gekomen waarop de voornaamste afdaling afgevlakt raakte. Tot dusver stond er een zwak windje, maar ineens werd Froome verrast door een plotse windstoot. Zonder ook maar een beetje aan snelheid te verliezen, kwakte Froome tegen de muur. Zijn fietscomputer gaf aan dat hij op het moment van de doodsmak met een snelheid reed van 54 kilometer per uur.

Poels stopte natuurlijk ook meteen. Gelukkig voor Froome zat er een koersdokter zowat 50 meter verderop te eten, want haar bijstand in de eerste minuten na de crash zou cruciaal blijken. De ambulance kwam al snel ter plaatse en ook een toevallige voorbijganger hielp door het infuus van Froome vast te houden. De renner zelf was bij bewustzijn, maar volledig de versuft. “Wat is er gebeurd?”, stamelde hij meerdere keren. Uiteindelijk bleef hij nog zowat twee uur langs de kant van de weg liggen omdat het medische personeel het niet erger wilde maken dan dat het al was. Hij zou twee dagen later ook toegeven dat hij aan het ergste was ontsnapt. Het was gelukkig niet zijn hoofd, maar wel zijn lichaam dat het grootste deel van de klap opving. Een bron dicht bij de ploeg getuigde: “Ik wil er niet aan denken wat er wat gebeurd, mocht hij met zijn hoofd eerst tegen die muur zijn gegaan.

Bij de teambus ontstond er intussen veel commotie. Er verzamelde zich een horde fans en journalisten, die wilden weten wat er juist gaande was. Zij hadden onder meer via sociale media ook al vernomen dat de veelwinnaar ten val was gekomen. Mocht die val niet zo erg geweest zijn, was hij gewoon teruggekeerd naar de teambus. Maar in plaats van de renner zelf, zagen ommestaanders enkel een kapotte fiets en helm terugkeren. Sir Dave Brailsford, manager van het team, verliet de bus zichtbaar aangeslagen. Ook vrouw Michelle werd ingelicht en nadat de ambulance hem naar het ziekenhuis in Roanne had gebracht, werd hij later per helikopter overgebracht naar dat van Saint Etienne.

Naarmate de ernst van de crash duidelijk werd, deden ook andere renners hun verhaal. Onder meer de Ier Daniel Martin, die zowat 20 meter achter Froome zat op het moment van de val. “Onze ploegdirecteur en ik keken naar elkaar, we waren met verstomming geslagen. We stonden gewoon 20 seconden stil, te schudden. Ik bleef bij de volgwagen en we vroegen of er iets was wat we konden doen, maar ik vreesde voor het ergste. Ik dacht dat die crash hem fataal zou worden. Zoiets wil je écht niet zien. Hij ledigde zijn neus, de wind pakte hem en we zagen hem tegen de muur knallen. Het was onmogelijk voor hem om te vertragen.”

Froome lag op intensieve zorg na een operatie van zes uur, waarbij hij twee liter bloed verloor. Bij elk onderzoek dat de dokters deden, leek het er wel op alsof er een nieuwe breuk aan het licht kwam. De volgende ochtend werd ook duidelijk dat hij ‘inwendige blessures’ had opgelopen en dat ook zijn rechterbeen, elleboog en heup er niet te best aan toe waren. Vrijdagavond bleek ook dat zijn nek en borstbeen zwaar gehavend waren. Froome moet nu zes weken in het hospitaal verblijven en er wacht hem een lange herstelperiode. Zijn jacht op een vijfde eindwinst in de Tour de France wordt dus met een jaar uitgesteld. Volgens de artsen kan hij volledig herstellen, maar het is nog veel te vroeg om te zeggen wannéér hij volledig de oude zal zijn. Het is wél duidelijk dat hij voor de grootste uitdaging van zijn carrière staat.