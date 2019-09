“Gangmaker iets te enthousiast”: Evenepoel smakt stevig tegen het asfalt in Wetteren TLB/YP

03 september 2019

Het Dernycriterium in Wetteren liep gisteravond op een sisser af voor Remco Evenepoel (19). De Europees kampioen tijdrijden smakte in de laatste bocht stevig tegen het asfalt en hield daar de nodige schaafwonden aan over. “De gangmaker van Evenepoel draaide iets te enthousiast de laatste bocht in, waardoor Remco onderuit glipte. De blessures vallen wel mee”, klonk het Evenepoels ploeg Deceuninck-Quick.Step na de ongelukkige tuimelperte. Hierboven kunt u de beelden van de val bekijken.

Laurens De Plus (Jumbo-Visma) won het Dernycriterium uiteindelijk. De eerste reeks ging naar Victor Campenaerts, de finale naar de klimmer uit Ninove.