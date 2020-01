“Froome heeft ploegstage van Ineos vroegtijdig verlaten” TLB

03 januari 2020

21u46 2

Is het geen toeval dat Egan Bernal zich komend seizoen focust op de Tour, terwijl hij ook wel iets zag in de Giro? Volgens Bicisports niet. Het Italiaanse maandblad meldt dat de ongerustheid over de fysieke paraatheid van Chris Froome groeit. Volgens Bicisport moest de viervoudige Britse Tourwinnaar het trainingskamp van Team Ineos in Mallorca vroegtijdig verlaten omdat zijn herstel meer tijd in beslag neemt duurt dan verwacht. Vandaar dat de ploeg van plan is om ook Bernal en Geraint Thomas naar de Tour te sturen.

Froome viel vorig jaar in juni, inmiddels alweer zeven maanden geleden, zwaar tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Bij die tuimelperte liep de Brit breuken op aan de ribben, dijbeen, heup, elleboog en aan zijn nek. Door het ongeluk kon Froome geen gooi doen naar een vijfde Tourzege. Er volgden verschillende operaties en vooral: een zwaar herstel. En dat zou dus niet bepaald van een leien dakje lopen.