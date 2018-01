"Froome bereid tot zes maanden schorsing en inleveren Vuelta-zege", maar Brit ontkent: "Compleet onjuist" Redactie

30 januari 2018

13u14

Bron: ANP 0 Wielrennen Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome is volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera bereid toe te geven dat hij nalatig is geweest bij het gebruik van het astmamiddel salbutamol. De renner van Team Sky zou met die bekentenis een rechtszaak willen vermijden en een schorsing van zes maanden accepteren. Hij zou ook bereid zijn zijn zege in de Ronde van Spanje in te leveren én zijn bronzen plak die hij op de WK veroverde in de individuele tijdrit. M aar dat alles wordt door Froome zelfs ten stelligste ontkend op Twitter.

Froome werd vorig jaar tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje positief getest op salbutamol, een geneesmiddel tegen astma. De Brit heeft toestemming om het middel te gebruiken, maar volgens de UCI was de waarde die werd aangetroffen in zijn urine, veel hoger dan is toegestaan.

I have seen the report in Corriere della Serra this morning - it’s completely untrue. Chris Froome(@ chrisfroome) link

Froome moet zich nog altijd verantwoorden bij de bond en is vooralsnog niet geschorst. Hij zou volgens de Italiaanse krant inzien dat die verhoogde waarde - het dubbele van wat is toegestaan - nauwelijks is uit te leggen en om die reden zelf een schorsing met terugwerkende kracht vanaf de Vuelta voorstellen. Het zou betekenen dat hij in mei gewoon kan starten in de Ronde van Italië en later in de Tour de France.

Het voorstel is volgens Corriere della Sera bedacht door Froome's vrouw Michelle Cound, die ook zijn manager is. Zij vreest dat een proces bij de antidopingcommissie wel eens verkeerd kan uitpakken en een veel zwaardere straf zal opleveren. Door nalatigheid bij het gebruik van het middel toe te geven kan hij mogelijk zo'n langdurig proces vermijden.