'Foute Vriend' Begijn Le Bleu bundelt passie voor wielrennen in boek én theatershow: "Eerbetoon aan mooiste sport ter wereld" Joeri De Knop en Nico Dick

20u58 0 Twitter Begijn Le Bleu Wielrennen Begijn Le Bleu (46), Vlaamse cabaretier en één van de vier stand-upcomedians in 'Foute Vrienden' op 2BE, heeft al jaren een voorliefde voor de koers. Passie die hij bundelde in een reeks verhalen, interviews, anekdotes. Eigen ervaringen, op en naast de fiets. Columns. Dagboekfragmentjes. Het wielrennen bekeken door een soms naïeve maar tegelijk ontzettend grappige bril. Ziehier: 'De Ronde van Begijn'.

"Ik ben op een gegeven moment teksten beginnen schrijven. Aan een regime van één per week. Vrijblijvend. Zonder winstbejag. Puur omdat ik daar zin in had", verklaart hij het ontstaan van het boek. "Reactie kwam er niet op. (lacht) Ook al waren het de mooiste teksten ter wereld." Dus schakelde Le Bleu, fan en maat van het eerst uur van Greg Van Avermaet - "toen hij nog geen toprenner was, ik heb hem zien groeien" en later van Oliver Naesen - over op plan-B: een 'Koerscafé'.

Gezellige praatavonden op gezette tijdstippen, in de achterzaal van volkscafé Rico's in de Stationsstraat in Hamme, met mensen uit het wereldje. "Johan Museeuw, Nick Nuyens en Jurgen Mettepenningen beten twee jaar geleden, op 4 oktober 2015, de spits af. Bij het begin van de avond dacht ik: 'Shit, waar ben ik aan begonnen? Wat moet ik die mensen in godsnaam vragen?' Maar het experiment slaagde, de bal ging aan het rollen. Het werd almaar leuker en op den duur kon ik ook rekenen op een 'vast kliekske'. Ik heb er mijn comedy shows zelfs even 'on hold' voor gezet."

Van het één kwam het ander. De schrijfsels werden een boek, zijn Koerscafé' een theatertournee. Tot en met eind mei 2018 schuimt Le Bleu de Vlaamse culturele centra af. Van Middelkerke tot Bilzen. Het boek reikt naar eigen zeggen iets verder dan wattages en kritische analyses en tracht de echte wielerliefhebbers te raken in het hart. Zelf omschrijft hij het als "een persoonlijk eerbetoon aan de prachtigste sport ter wereld." Zodat je je automatisch de vraag stelt: what's next? Le Bleu: "Dit smaakt naar meer. Dat schrijven bevalt me echt. Zo alleen, teruggetrokken in mijn 'man cave' in den hof. We zien wel... Eerst dit goed lanceren nu."

* Het boek 'De Ronde van Begijn' telt 288 pagina's, doorspekt met tekeningen en foto's, en is een uitgave van Horizon. De identikitjes bij de teksten zijn gemaakt door HLN-wielerjournalist Nico Dick. Le Bleu signeert op 4 november op de Antwerpse Boekenbeurs.



* De theatershow 'De Ronde van Begijn' toert nog tot en met 25 mei 2018 door Vlaanderen met telkens twee gasten - kopmannen, zoals Le Bleu ze noemt, uit een vast pelotonnetje: Adrie van der Poel, Bart Wellens, Eric Vanderaerden, Johan Vansummeren, Nick Nuyens, Laurenzo Lapage, Edwig Van Hooydonck, Paul Herygers, Jo Planckaert, Dirk Demol en Nico Mattan. Meer info op www.begijnlebleu.be.

