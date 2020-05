“Even iets te enthousiast”: Van Aert bolt als eerste over finish en is daar zichtbaar blij mee GVS

03 mei 2020

En of hij er blij mee was. Wout van Aert mocht z’n armen voor het eerst in 2020 de lucht ingooien. In een virtuele wedstrijd van zijn ploeg Jumbo-Visma was hij na een etappe van 42,8 kilometer de snelste in een sprint met zeven. Van Aert genoot zichtbaar van de winst, na het overschrijden van de meet volgde het zegegebaar.

“Even iets te enthousiast”, schreef hij al lachend op Instagram bij de beelden. “Zal ik mijn truitje ophangen aan mijn wall of fame?”. Op de achtergrond was de muur te zien waarop de Belgische kampioenentrui en de regenboogtrui uit het veldrijden pronken. Van Aert start morgen als leider. De Jumbo-Visma eCompetition telt vier wedstrijden.

Onze andere landgenoot Maarten Wynants finishte als zesde. Het tempo lag bijzonder hoog, dat Dylan Groenewegen, Tony Martin, Laurens de Plus en Robert Gesink niet konden volgen sprak boekdelen over de afmattingsrace. Opvallend: Primoz Roglic was niet van de partij. De Vuelta-winnaar ontbrak omdat hij tijdens de Digital Swiss 5 brokken had gemaakt met zijn fietstrainer.

The winner of the first stage in our eCompetition is @WoutvanAert 👏💪 pic.twitter.com/RiwdqaRx2P Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link