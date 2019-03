“En nu ga ik je fiets stelen!”: ‘wielerfan’ lacht drievoudig Portugees kampioen uit net nadat die keihard tegen de vlakte was gesmakt YP

28 maart 2019

07u24

Bron: El Confidencial 1 Wielrennen Triestige beelden uit de Ronde van Catalonië. Daar kwam Domingos Gonçalves (30) afgelopen maandag keihard ten val, waarop een ‘wielerfan’ die de doodsmak filmde het nodig vond om de onfortuinlijke renner een beetje uit te lachen.

De feiten speelden zich afgelopen maandag af in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië, maar de bewuste beelden begonnen pas gisteren overal op te duiken. Op 15 kilometer van de streep waren de renners in volle afdaling van de Port de Collsacreu, een col van derde categorie. Terwijl op de amateurbeelden te zien is hoe het peloton aan een rotvaart naar beneden duikt, vergaat het Domingos Goncalves wat later heel wat minder. De renner van Caja Rural, drievoudig Portugees kampioen (tweemaal tijdrijden, eenmaal op de weg) trouwens, mist zijn bocht waardoor hij hard tegen de vlakte gaat.

Maar het is vooral de reactie van de fan, die de beelden zelf online gooide, die de wenkbrauwen doet fronsen. In eerste instantie is te zien hoe hij lijkt te supporteren voor het peloton, maar wanneer hij Gonçalves tegen de vlakte ziet gaat barst hij in lachen uit. Alsof dat nog niet volstond, hoor je hem vervolgens meteen ‘Ara il furto la bici’ roepen, wat in het Catalaans zoveel betekent als “en nu ga ik zijn fiets stelen.” Helemaal aan het einde van de video, net voor hij de opname stopt, hoor je hem (gelukkig maar, zeker?) vragen hoe het met de onfortuinlijke renner gaat. Het verdict voor Gonçalves trouwens: een gebroken sleutelbeen én schouderblad, waardoor hij ineens ook zowat twee maanden buiten strijd is. Niet meteen iets om te lachen, toch?