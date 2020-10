“Eigenlijk vind ik het moeilijk te begrijpen dat er in Parijs-Roubaix niet kan gekoerst worden, en hier wél” Redactie

14 oktober 2020

Er komt dit jaar geen editie van Parijs-Roubaix, maar de Ronde van Vlaanderen vindt komende zondag wél plaats. “Eigenlijk vind ik het moeilijk te begrijpen dat er in Parijs-Roubaix niet kan gekoerst worden, en hier wel”, aldus Tom Boonen in onze gloednieuwe podcast ‘In het Wiel’. “Maar wij maken de regels niet. En ik ben al blij dat er hier veilige koersen kunnen worden gereden.”

Organisator Flanders Classics kondigde draconische veiligheidsmaatregelen aan om de ‘limited edition’ van de Ronde zondag coronaproof te laten verlopen. Naast een algemeen geldende mondmaskerplicht naast het parcours, komt er een publieksverbod op alle hellingen en kasseistroken, in totaal goed voor 22 veiligheidszones. De aankomstzone in Oudenaarde? Zonder publiek. “Vlaanderen is koploper in het organiseren van wedstrijden. In geen enkele koers zijn er zoveel veiligheidsmaatregelen als in Vlaanderen.”

De volledige podcast:

