Egan Bernal zet punt achter seizoen en verschijnt dus niet aan start Vuelta

08 oktober 2020

“Bernal zet punt achter seizoen”

Egan Bernal komt dit seizoen niet meer in actie. Dat meldt de wielersite Cyclingnews. De Tourwinnaar van vorig jaar kwam in september niet uit de verf in de Ronde van Frankrijk en gaf uiteindelijk op met rugproblemen. Er werd nog even gespeculeerd dat de Colombiaan aan de start van de Ronde van Spanje zou verschijnen, maar dat is dus niet het geval. Tweevoudig eindwinnaar Chris Froome en Richard Carapaz zijn de speerpunten van INEOS Grenadiers in de Vuelta, die op 20 oktober van start gaat.

Luca Wackermann heeft ziekenhuis verlaten

De Italiaanse wielrenner Luca Wackermann heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De 28-jarige renner van Vini Zabu-KTM ging dinsdag samen met zijn Nederlandse teamgenoot Etienne van Empel vlak voor de finish van de vierde etappe in de Ronde van Italië onderuit, omdat enkele dranghekken de weg op waren geblazen.

Van Empel kwam er met wat verwondingen aan zijn vingers van af en kon de rit uitrijden. Wackermann werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis van Messina. Daar bleek dat hij onder meer een hersenschudding en breuken in zijn gezicht had opgelopen. De artsen vreesden in eerste instantie ook voor een wervelbreuk onderin zijn rug.

“Hij herinnert zich niets meer van de crash, maar gelukkig leeft hij nog”, zei ploegleider Luca Scinto. De dranghekken zouden de weg op zijn geblazen door een laag hangende tv-helikopter.

De CPA, de vakbond voor wielrenners, heeft de internationale Wielerunie UCI verzocht onderzoek te doen. “Want dit soort ongelukken kunnen we niet tolereren”, aldus de CPA.

#Giro - There are two riders of Vini Zabù down near some open barriers. Doesn't seem the finish line and didn't understand what happened.



Both are moving and are conscious. pic.twitter.com/zknlao2py1 La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link