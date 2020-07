“Een van de zwaarste valpartijen ooit in de Tour”: 26 jaar geleden knalde Nelissen in sprint op politieagent SVBM

03 juli 2020

12u21

Dag op dag 26 jaar geleden kwam Wilfried Nelissen (50) zwaar ten val tijdens een massasprint in de Tour de France. De sprinter knalde vol op een politieagent die een kiekje wilde schieten van de aanstormende meute. "Of ik die man iets kwalijk neem? Zo'n dingen gebeuren spijtig genoeg."

“Meneer de agent?” Het is in de namiddag van 3 juli 1994, wanneer brigadier Christophe Gendron door een klein meisje op zijn rug wordt getikt. De zon schijnt, het is warm in finishplaats Armentiers. Of hij voor het kind een foto van het aanstormende Tour-peloton wil maken. Ze staat achter het dranghek en vandaar kan ze nooit een goede foto maken, dat snapt de agent wel. Hij neemt het fototoestel van haar aan. “Tuurlijk meisje.”

Enkele uren later ligt Christophe Gendron in het ziekenhuis van Lille. Zijn been is op twee plaatsen gebroken en hij heeft enorme pijn in zijn bovenlijf. Maar dat zijn nog de minste van zijn zorgen. In hetzelfde ziekenhuis liggen namelijk Laurent Jalabert en Wilfried Nelissen, twee beroemde coureurs die door zijn stommiteit vreselijk ten val zijn gekomen. De agent ging bij het nemen van de foto met een been op de weg staan waardoor de sprinters tegen hem aan knalden. Voor de carrières van Nelissen en Jalabert wordt gevreesd. Gendron is vooral doodsbang voor de verzekeringsclaims.

De agent mag na drie dagen het ziekenhuis verlaten, neemt een ander telefoonnummer en verdwijnt in de anonimiteit. Zijn twee slachtoffers komen er finaal bovenop. Laurent Jalabert breekt zijn oogkas, kaak en meerdere tanden. Hij moet weken via een rietje eten, maar wordt weer helemaal de oude.

Wilfried Nelissen houdt een zware hersenschudding over aan de val. “Het was een hectische finale”, is het enige wat Nelissen zich nog herinnert van de sprint. De voormalige coureur wordt nog vaak aangesproken over de bewuste val. “Dat gebeurt zeker nog regelmatig. Maar ja, het is dan ook een van de zwaarste valpartijen uit de geschiedenis van de Tour. Of ik die agent iets kwalijk neem? Zo’n dingen gebeuren spijtig genoeg. Het was wel jammer, want ik zou die etappe gewonnen hebben.”

Twee jaar later valt Nelissen opnieuw zwaar, dit keer in Gent-Wevelgem. De sprinter loopt een dubbele open breuk aan het scheenbeen, een breuk aan het dijbeen en een knieschijffractuur op. Even wordt er zelfs gevreesd voor zijn leven. In 1998 maken aanhoudende knieproblemen een einde aan zijn carrière, waarin hij onder meer een Tourrit, twee keer de Omloop en drie etappes in Parijs-Nice won. Nelissen werd ook twee keer Belgisch kampioen.