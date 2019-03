“Een ondoordringbare muur van geld”: zorgen in wielerwereld om opvolger van Team Sky Redactie

Bron: AD.nl 0 Wielrennen Door de overname van Ineos is het voortbestaan van wielerploeg Sky voorlopig verzekerd. In de wielerwereld wordt de overname nauwlettend gevolgd, want hoeveel geld stopt Door de overname van Ineos is het voortbestaan van wielerploeg Sky voorlopig verzekerd. In de wielerwereld wordt de overname nauwlettend gevolgd, want hoeveel geld stopt de steenrijke eigenaar Jim Ratcliffe in zijn nieuwe project? Sky steekt er financieel al met kop en schouders boven de andere ploegen uit en lijkt er zeker niet op achteruit te gaan.

Ineos is een Brits chemiebedrijf dat in 1997 werd opgericht. Een directe link met het wielrennen heeft het bedrijf niet, behalve dat eigenaar Ratcliffe zelf een fanatiek fietser is. Ratcliffe's vermogen werd in 2018 geschat op een slordige 16,4 miljard dollar en de kans is groot dat hij Team Ineos, zoals de ploeg vanaf mei door het leven gaat, een flinke financiële injectie gaat geven. Volgens Britse media hengelde Ratcliffe eerder naar een overname van voetbalclub Chelsea. De rijkste inwoner van Groot-Brittannië heeft al de Zwitserse club FC Lausanne onder zijn hoede.



De overname roept vragen op over het ‘financial fair play’, meldt Reuters. Met een geschat budget van zo'n veertig miljoen euro heeft Team Sky veruit het meeste geld van alle profwielerploegen te besteden. De grootste concurrenten van Sky hebben ‘slechts’ een budget van vijftien tot twintig miljoen euro. “Ik snap dat mensen zich zorgen maken dat de ploeg met het meeste geld de beste renners kan contracteren”, zegt UCI-voorzitter David Lappartient. Op de vraag of er daarom een salarisplafond in het wielrennen geïntroduceerd moet worden geeft Lappartient geen duidelijkheid. “Daar kunnen we het over hebben. Maar één van onze doelen is om een stabielere economie in het wielrennen te hebben.”

Met de komst van Ineos, en mogelijk ook de Franse oliemaatschappij Total bij Direct Energie, groeit het aantal multinationals in de wielersport. “Het was al lastig om met ze te concurreren, maar het wordt er nu niet makkelijk op", zegt een anonieme teambaas. “Je kijkt straks naar een ondoordringbare muur van geld", voegt Jonathan Vaughters van EF Education-First er aan toe. “Alle renners zijn straks te koop. De vraag voor de sport is: als alle toprenners straks in één team zitten, is het dan voor de toeschouwer nog wel leuk om naar te kijken?”



Toch maakt niet iedereen zich zorgen. Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step deelt op Twitter dat hij blij is met de komst van Ineos en (mogelijk) Total. “Ik hoop dat andere multinationals het voorbeeld volgen.”

De UCI is al bezig met een werkgroep om de aantrekkelijkheid van het wielrennen te vergroten. “Hoe meer onzekerheid er is in onze sport, hoe meer interesse er komt vanuit het publiek”, vertelt Lappartient.

