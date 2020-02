“Een jaar vol dromen”: het ‘zotte’ 2020 van Remco Evenepoel in 8 afleveringen in HLN+

Wielrennen

VTM-wielerjournalist Merijn Casteleyn zit sinds begin januari in het spoor van Evenepoel. Hij maakt doorheen het seizoen een tweedelige tv-documentaire van 45 minuten over Belgiës nieuwste wielersensatie, én biedt de digitale HLN-abonnee daarnaast in 8 korte afleveringen van 10 minuten een unieke blik achter de schermen. Elke maand verschijnt een nieuwe aflevering van ‘Ik ben Remco’ in de pluszone van HLN.be.