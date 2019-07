“Dopingalarm in Tourpeloton”: gesofisticeerd dopingmiddel doet mogelijk weer de ronde in de koers Redactie

15 juli 2019

11u51

Bron: De Telegraaf 0 Wielrennen Het moeilijk op te sporen dopingmiddel Aicar zou mogelijk (in poedervorm) terug zijn in het wielrennen. Dat schrijft de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’. Verschillende dopinglaboratoriums kregen al de vraag om grotere inspanningen te leveren om het middel op te sporen.

“Dopingalarm in Tourpeloton”, kopt ‘De Telegraaf’ vandaag. Volgens de krant zou het dopingmiddel Aicar mogelijk weer zijn weg richting het het peloton gevonden hebben. Bij een aantal antidopinglaboratoriums zouden de alarmbellen inmiddels zijn afgegaan. Professor Peter Van Eenoo van DoCoLab in Gent bevestigt in de Nederlandse krant dat verschillende WADA-laboratoriums onlangs het verzoek gekregen hebben om grotere inspanningen te leveren om Aicar op te sporen. Voorts zegt Van Eenoo dat “het geen toeval is dat er nu ook geluiden uit het wielrennen komen” en dat “het onderzoek net op een laag pitje stond omdat Aicar niet meer als een groot probleem gezien werd”.

Aicar is een vetverbrander en werkt spierversterkend. Labo-experimenten op muizen gaven aan dat proefdieren die met Aicar waren geïnjecteerd, in staat waren prestaties te leveren waarvoor anders extreme training nodig is. Het product wordt daarom “excercise in a pill” genoemd. Het is bovendien moeilijk om Aicar op te sporen, omdat het een lichaamseigen stof betreft. “Ook mensen die het middel niet gebruiken kunnen op hoge waarden zitten, daarom liggen de drempelwaardes vrij hoog”, zegt Van Eenoo nog.

Aicar zou nu vooral terug zijn in poedervorm. Enkele prominente personen uit de wielersport informeerden ‘De Telegraaf’ daarover en volgens hen zouden ook meerdere renners in de Tour het middel gebruiken. Tijdens koersen zouden sommige renners de Aicar zelfs toegediend krijgen via hun drinkbus, opgelost in hun drank. Volgens de bronnen zou één ploeg haar renners zelfs Aicar geven in hun bidon zonder dat zij daar zelf van op de hoogte zijn. Aicar kan vrij makkelijk besteld worden op het internet.

