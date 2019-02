‘Dokter Mabuse’ Bernard Sainz komt na beroep goed weg: slechts celstraf met uitstel



Redactie

27 februari 2019

11u13

Bron: Belga 0 Wielrennen Het hof van beroep in het Franse Caen heeft Bernard Sainz, ook bekend als ‘dokter Mabuse’, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel voor inbreuken tegen de antidopingwetgeving in het semiprofessionele en amateurwielrennen.

De intussen 75-jarige Sainz komt daarmee goed weg, want op 5 september 2017 werd hij door de correctionele rechtbank in Caen daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden en een boete van 20.000 euro. Op 12 december had het parket-generaal nog een gevangenisstraf van dertig maanden gevraagd, waarvan twaalf maanden met uitstel.

De zelfverklaarde natuurgeneeskundige werd ervan beschuldigd tussen mei 2007 en november 2010 amateurwielrenners en renners van semiprofessioneel niveau een dopingprotocol opgelegd te hebben. Hierbij zou de Fransman zichzelf gevoelig verrijkt hebben.

In november 2017 werd er een nieuw gerechtelijk onderzoek geopend na een documentaire met verborgen camera op de Franse tv, in 2016. Sainz wordt daarin beschuldigd van diverse misdrijven: het uitoefenen van “onwettige” geneeskunde, het aanzetten tot het gebruik van verboden middelen tijdens sportmanifestaties, hulp bij het gebruik van verboden middelen en medeplichtigheid bij het bezit van verboden middelen.

Sainz, die in het verleden in België naam verwierf door zijn beruchte samenwerking met de betreurde Frank Vandenbroucke, kreeg in 2014 al een celstraf van twee jaar, waarvan twintig maanden voorwaardelijk, voor het stimuleren van dopinggebruik. Het jaar voordien moest hij drieduizend euro boete betalen in een zaak rond verboden middelen bij paarden.