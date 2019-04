“Dit is jóuw dag. Full gazz!”: Fanny Lecluyse stuwde met deze emotionele brief haar Victor naar triomf BCL

16 april 2019

11u37 2 VIctor Campenaerts Dat Victor Campenaerts het werelduurrecord beet heeft, is ook te danken aan zwemster Fanny Lecluyse. Speciaal voor deze krant schreef ze een brief aan haar schattie.

Liefste schattie,

Vandaag is het een belangrijke dag. Een dag waar je al zo lang naar uitkijkt. Jouw dag!

Maandenlang heb je je op alle mogelijke manieren voorbereid. In januari al trok je richting Namibië om er keihard te trainen. Acht weken lang. Om daarna de voordelen van die hoogtestage verder te onderhouden in de hoogtetent van de Bakala Academy. Talloze keren sliep je ginder. Niet meteen de gezelligste plek om je nachten door te brengen. Maar jij beet door.

Minutieus zocht je uit welk materiaal en welke kledij je straks ook maar een tikkeltje voordeel kunnen opleveren. Alles moet kloppen, tot de naad van de fietsschoenen toe - die liet je in Italië maken. Om van je voeding nog maar te zwijgen. Hoe jij je verdiept hebt in wat er op je bord komt en om hoe laat... Tot op de minuut! Al weken staat die weegschaal nu centraal in de keuken. Terwijl het in het begin nog ik was die liefdevol je havermout mocht klaarmaken, prepareer je je ‘overnight oats’ sinds Tirreno-Adriatico liever zelf. Nog preciezer, nog correcter, tot op de halve gram. Hoe jij dat evenwicht vindt tussen keihard op je voeding letten en er toch niet mentaal kapot aan gaan, doen weinigen je na. Dag na dag streefde je naar perfectie. Wat bewonder ik je daarvoor.

Ik vind het fantastisch hoe jij de afgelopen maanden met alle drukte omging. Ik weet dat je je wat schuldig voelt tegenover je vrienden, dat je er weinig voor hen bent geweest. Ze begrijpen het ongetwijfeld. Was je dan even in het land, dan probeerde je voor iedereen goed te doen. Voor mij, voor je familie, je vrienden, de journalisten, je team... Zo knap! Nog nooit in mijn hele leven was ik zo zenuwachtig als nu, maar jij, schattie, bleef onder al die druk en haastigheid met volle teugen genieten van de aandacht en de voorbereidingen daar in Mexico. Het toont nog maar eens hoe je naast fysiek ook mentaal top zit.

Ik hoop zo hard dat vandaag, op jouw dag, alle puzzelstukjes mogen samenvallen. Het is bijna onmogelijk dat het niét lukt, straks, want ik denk niet dat iemand ooit meer voorbereid was dan jij. Ik sta voor 200 procent achter jou. Het wordt hoe dan ook een dag om nooit te vergeten.

Straks gaan we genieten van een weekendje Antwerpen, maar eerst: full gazz, schattie! Have fun!

Jij bent hiervoor gemaakt!

Love you!

Fanny