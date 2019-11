“Dit is het gezicht van iemand die net aan de dood is ontsnapt”: ploegmaat Van Avermaet richt zich tot automobilisten ODBS

18 november 2019

15u09

Bron: Instagram alessandro_demarchi 14 Wielrennen Alessandro De Marchi (33) is het beu. De Italiaan van CCC haalt in een emotioneel bericht op Instagram zwaar uit naar de bestuurder van een Audi die hem zondagmorgen op een haar na van de weg reed. De Marchi, ploegmaat van Greg Van Avermaet, had vier maanden na zijn zware valpartij in de Tour de fietstraining net hervat. In de negende rit brak hij zijn sleutelbeen en een rib.

“Ik heb er echt genoeg van”, schrijft De Marchi. “Nu nog heb ik een hese stem van het schreeuwen en roepen naar de zoveelste wagen na het zoveelste ‘net niet-accident’ waarbij ik betrokken was. Ik kan er echt niet meer tegen. Vanmorgen was het opnieuw het geval. Zoals steeds trek ik van thuis uit naar het centrum van Buja (een dorp in het noorden van Italië dicht tegen de grens met Oostenrijk en Slovenië, nvdr), via de beklimming ‘tonino 2' zoals we die hier noemen. Ik rij traag aan de rechterkant van de weg, tot ik plots een motorgeluid hoor en meteen daarna een wagen op enkele centimeters van mijn linkerelleboog- en hand ‘voel’ voorbijsteken. Een dikke Audi, drie keer zo snel als ik, op enkele centimeters. Ik herhaal: CENTIMETERS. Ik moet ternauwernood voet aan grond zetten en roep uit volle borst.”

“Meteen daarna volgt een kleine blauwe jeep, waarvan de bestuurder het voorval gezien had. Hij snelt tot bij de Audi en maant de automobilist aan tot voorzichtigheid. Waarna ze uitstapten en er een heftige discussie ontstond tussen de twee. Toen ik eraan kwam, riep ik meteen dat de man in de Audi me bijna omver had gereden. ‘Ik heb je niet geraakt, rot op!!!’ was zijn antwoord. Waarna hij me bleef uitschelden. Ook toen hij wat verder stopte aan een kiosk en ik een foto nam van hem, zijn wagen en de nummerplaat, bleef hij me verrot schelden.”

In zijn post wendt De Marchi zich vervolgens persoonlijk tot zijn agressor. “Beste onwetende bestuurder: dit is het gezicht van een wielrenner die net aan de dood is ontsnapt. De tik die je zogezegd niet eens gezien had, zou me meteen richting ziekenhuis of rolstoel gestuurd hebben, in het ergste geval zelfs in een doodskist! Beste onwetende bestuurder, met je schitterende metallic grijze Audi A6: je hebt me bijna van het leven beroofd... om zo snel mogelijk in de kiosk te zijn! Beste onwetende bestuurder, ik haat je hartstochtelijk en hoop dat je dit ooit te lezen krijgt, desnoods door iemand die je wagen op de foto herkent.”

“De bestuurder van de jeep daarentegen wil ik bedanken voor zijn solidariteit en hulp. Als je dit leest, contacteer me dan alsjeblieft even. Bestuurders in het algemeen: verdien ik dit? Reed ik op een te drukke baan, reed ik te veel naar het midden van de weg waardoor ik jullie vertraagde? Moet ik dit dan bekopen met mijn leven? Denk hier even over na: je brengt niet alleen het leven van een fietser in gevaar maar ook dat van een echtgenoot, een vader, een vriend...”