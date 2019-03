"Dit is erger dan bij Boonen”: in het spoor van Remco Evenepoel bij zijn Belgisch profdebuut Bart Audoore

21 maart 2019

06u56 0 Wielrennen De Tour de France in Nokere Koerse: daar leek het een beetje op. Neen, het Belgische profdebuut van Remco Evenepoel (19) ging niet zonder aandacht voorbij. We weten wel, dat is ook een beetje onze schuld, maar toch: “Dit is erger dan bij Boonen.”

We hebben het gecheckt: de start van Nokere Koerse was wel degelijk in Deinze. Dat is Oost-Vlaanderen, niet de Vendéé of de Haute-Marne of een andere regio waar de Ronde van Frankrijk graag komt. In absolute aantallen was er niet spectaculair meer volk dan anders, maar ze stonden wel bijna allemaal aan dezelfde bus. Die blauwe van Deceuninck-Quick.Step. Zoals in de hoogdagen van Tom Boonen.

