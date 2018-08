"Dit is de Greg van Rio 2016" Sterke Tour Van Avermaet doet WK-hoop oplaaien bij bondscoach De Weert Joeri De Knop

01 augustus 2018

07u35 0 Wielrennen België kansloos op het WK in Innsbruck? Ho, maar. Twee maanden voor de zware regenboogstrijd laait de hoop bij bondscoach Kevin De Weert hoog op. Met dank aan de sterke Tour van Van Avermaet. "Greg kan héél ver komen."

28ste en eerste Belg. Dat word je als (Vlaams-)klassieke coureur niet zómaar in de Tour de France. Van Avermaet drukte met acht gele truien niet enkel zijn stempel op het openingsluik, hij klom nadien ook als de beste in de Alpen en Pyreneeën. Tot groot genoegen van bondscoach Kevin De Weert. "Ik herken de Greg van de Tour 2016. En we weten allemaal hoe het daarmee is gelopen in Rio... (goud in de olympische wegrit, red.) Van Avermaet blinkt in zijn vel. Ongetwijfeld zal hij veel energie hebben gestoken in het verdedigen van dat geel. Maar het sloopte hem niet. Er zat opnieuw kracht op. Dat ene procentje dat hij in het voorjaar ontbrak, en voor hem het cruciale verschil maakt tussen winst en verlies, is er terug bij. Alles klopt."

