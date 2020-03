“Die man moet gestopt worden”: nieuwe klacht tegen omstreden wielermanager Patrick Van Gansen, die alles ontkent TLB

20 maart 2020

17u40

Bron: Cyclingnews 14 Wielrennen Er is nog een klacht ingediend tegen wielermanager Patrick Van Gansen bij de Ethische Commissie van de Internationale Wielerbond (UCI). Een ex-renster van het Health Mate Ladies Team, waarvan Van Gansen manager was, beschuldigt onze landgenoot volgens Cyclingnews van gewelddadig en seksueel ongepast gedrag. Van Gansen ontkent dat, spreekt van samenzwering en wil zélf een klacht indienen tegen de renster.

Vorig jaar werd al een formeel onderzoek opgestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij de dameswielerploeg Health Mate Ladies Team. Patrick Van Gansen, de manager en ploegleider van het team, kwam in opspraak nadat meerdere rensters hem beschuldigden van seksueel ongepast gedrag. Rensters Esther Meisels, Sara Mustonen en de vader van renster Chloë Turblin dienden - los van elkaar - klachten in bij de UCI. De Ethische Commissie van de Internationale Wielerbond startte een onderzoek op, maar Van Gansen reageerde ook. De man pikte de “laster” niet en gaf aan dat hij zelf een klacht zou indienen.

De UCI deed voor het onderzoek een beroep op een extern bureau (Sport Resolutions), gezien de ernst van de klachten en het feit dat die klachten over verschillende jaren lopen én omdat er heel wat personen bij betrokken zijn. Een uitspraak is er nog niet en Cyclingnews meldt dat de nieuwe klacht tegen Van Gansen daar wel wat mee te maken heeft. Een renster, die anoniem wenst te blijven, bevestigt aan de website dat zij immers een formele klacht heeft ingediend en dat ze ook al een getuigenis heeft afgelegd tegenover het externe bureau. Een woordvoerder van de UCI bevestigt de nieuwe klacht ook.

Relatie

De renster in kwestie geeft bij Cyclingnews aan dat zij tussen eind 2014 en begin 2016 een relatie heeft gehad met Van Gansen. Bij het Health Mate Ladies Team stond ze dan onder contract tussen juni 2018 en eind 2019. Behalve koersen, werkte de vrouw sinds 2015 ook deeltijds (zo’n 24 uur per week) voor de ploeg en voor de bedrijven van Van Gansen. Ze hield zich naar eigen zeggen onder meer bezig met marketing, communicatie en administratie. “Op 19 december 2019 ging ik akkoord om ermee te stoppen, door de financiële moeilijkheden waarmee het bedrijf te kampen had. Maar eigenlijk bleef ik - niet officieel - werken tot januari 2020.”

Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn vroegere ploeggenoten, omdat ik meer bezig was met mijn eigen job dan met hen te steunen. Iedereen denkt dat zijn eigen problemen de grootste zijn Anonieme renster die klacht indiende tegen Van Gansen

Dat laatste is volgens de vrouw meteen de reden waarom ze zo lang wachtte om een klacht in te dienen. Ze was bang om haar job kwijt te raken. “Maar die man (Van Gansen, red.) moet gestopt worden”, zegt ze verder. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn vroegere ploeggenoten, omdat ik meer bezig was met mijn eigen job dan met hen te steunen. Iedereen denkt dat zijn eigen problemen de grootste zijn. Ik wilde mijn job houden om mijn fietscarrière te kunnen ondersteunen. Ik kon vaak vanop afstand werken en dacht dat ik daardoor veiliger was. Maar hij werd steeds agressiever en betaalde me niet. Ik had sneller naar voren moeten treden.”

De renster beschuldigt Van Gansen van gewelddadig en ongepast gedrag. Ze geeft daarvan ook enkele voorbeelden. “Hij knuffelde ons vaak en probeerde tijdens die omhelzingen zoveel mogelijk intieme delen aan te raken”, geeft ze aan. “Het is moeilijk om hierover te praten en ik hoop dat geen enkele renster ooit nog in zo’n situatie moet terechtkomen.” De vrouw keert ook onder meer terug naar de Waalse Pijl voor dames van 2016. Ze reed toen voor een ander team, maar op de parking van een hotel kwam het volgens haar tot een aanvaring met Van Gansen. “Hij sloeg me toen in het gezicht, dat gebeurde regelmatig in die periode, en probeerde ook de autosleutels uit mijn handen te pakken”, klinkt het. “Een gast van het hotel schoot te hulp en de manager zei dat ik aangifte moest doen. Maar ik wilde er toen geen zaak van maken. Ik was te bang en ik dacht dat ik geen andere job zou vinden die ik kon combineren met het wielrennen.”

Van Gansen: “Dezelfde onzin als al het andere”

In een verklaring aan Cyclingnews zegt Van Gansen dat hij een tegenklacht heeft proberen indienen bij de Ethische Commissie van de UCI tegen de renster. Volgens de Belg waren de rollen immers omgedraaid. “Zij stuurde me liefdesboodschappen en probeerde me voortdurend te verleiden en seksueel te benaderen”, verklaart hij. “De renster heeft vijf jaar voor mij gewerkt en nu verklaart ze dat ik haar onder meer sloeg. Dat is een grote leugen. Het is dezelfde onzin als al het andere. Ik kan niet bewijzen dat dit niet waar is. Waarom is ze bij me blijven wonen als ik agressief zou zijn? En waarom vroeg ze in 2018 of ze bij mijn team mocht komen? En waarom bleef ze voor mij werken?”

Van Gansen ontkent de beschuldigingen met klem. “Ze gebruikt dit om materiaal, zoals fietsen en helmen, van de ploeg te kunnen houden en om geld te krijgen. Ik dien een tegenklacht in voor totaal valse verklaringen over mij en over het Health Mate Ladies Team bij de UCI. Voor laster en smaad, voor seksuele en morele intimidatie en voor samenzwering met andere rensters om mij valselijk te beschuldigen.” Volgens Van Gansen misbruikt de renster de #MeToo-beweging. “Ik heb de UCI tot 15 april de tijd gegeven om hun beslissing bekend te maken. Als dat tegen dan niet gebeurt, zal er actie volgen van onze kant.”