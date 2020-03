Exclusief voor abonnees “De zetel als gevangenis”: onze man ziet hoe winnen nog gecompliceerder wordt voor Van Avermaet Bart Audoore

03 maart 2020

05u00 0

Het zat hem in kleine zinnetjes zaterdagnamiddag bij Van Avermaet. Dat hij goeie benen had gevoeld, maar dat hij er niet veel mee had kunnen doen, zei hij. “Spijtig dat ik niet heb kunnen koersen voor de overwinning.” Officieel was hij niet ontgoocheld, want de ploegtactiek had goed gewerkt. Matteo Trentin was mee met de beslissende vlucht en hij kon controleren in de achtergrond. De olympische kampioen zat in de spreekwoordelijke zetel.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 24 minuten 21 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode