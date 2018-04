"De weerstand van Charleroi was bedenkelijk. Play-off 1 onwaardig zelfs" Marc Degryse

20 april 2018

08u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Ook onze huisanalist Marc Degryse zag dat Club Brugge terug is. De fiere leider in de Jupiler Pro League versloeg Charleroi gisteren met zware 6-0-cijfers en zit volgens Degryse weer helemaal op titelkoers.

"Na de twee lastige verplaatsingen met Refaelov in de basis was de keuze voor opnieuw twee spitsen logisch", aldus Degryse. "Met Diatta (geslaagd debuut, profiel Limbombe) in plaats van Cools bracht Leko nog extra aanvallende impulsen en vinnigheid aan de aftrap. Deze match moest gewonnen worden. De insteek was anders dan de wedstrijd in Gent en Anderlecht, waar Club voor balbezit en controle koos en een gelijkspel voldoende zou geweest zijn."

