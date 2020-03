‘De Koers van Sarah’. Turbulente reisdag voor Wout van Aert: “Blij dat we niet moeten overgaan naar plan D” Redactie

07 maart 2020

17u53 2 De Koers van Sarah Geen Strade Bianche (plan A) of Parijs-Nice (plan B) voor Wout van Aert, dus werd plan C ingeschakeld: een stage in Girona. Dat er vandaag niet gekoerst wordt, betekent niet dat ‘de Koers van Sarah’ niet doorgaat. In de tweede episode reist Sarah met Wout af naar de Spaanse stageplek. Hun (turbulente) reisdag, aankomst en intrek beleeft u mee in deel 2 van ‘de Koers van Sarah’.

Plan A ❌ Plan B ❌ Plan C ? 🤷🏼‍♂️

I want to thank my team for this brave decision. Health and family comes first! https://t.co/a7nurrcyNX Wout van Aert(@ WoutvanAert) link

Sarah De Bie volgt de komende weken speciaal voor ons alle koersen (stage in dit geval) van haar man Wout van Aert. Ze kijkt rond, registreert, slaat op en deelt, met haar smartphone in de hand. “Bedoeling is om, vanuit mijn standpunt, de mensen het mee te laten beleven zoals Wout en ik dat doen.” Extraatjes, die niet per se het scherm of papier halen. “Maar die ik anders wel zou posten in mijn ‘stories’ op Instagram.”

Voor de tweede aflevering van ‘de Koers van Sarah’ trok de wederhelft van de drievoudige wereldkampioen veldrijden naar het Spaanse Girona, waar Van Aert gaat trainen om het klassieke voorjaar voor te bereiden. Hun heenreis verliep allesbehalve vlotjes. Uiteindelijk hadden ze een vertraging van 2 uur en 30 minuten. “De Fransen staakten, het zat niet mee.”

Eenmaal in Spanje aangekomen, verliep wél alles naar wens. “Blij dat we niet naar plan D moeten overgaan”, lachte Sarah na de landing. De twee lunchten vervolgens in een van hun favoriete stekjes (van mede-eigenaar Robert Gesink), vertoefden eventjes in hun appartementje en nadien vertrok Van Aert op training. Hieronder vindt u een fotoreeks, de gemonteerde video kan u helemaal bovenaan bekijken.

In beeld: de dag van Sarah De Bie