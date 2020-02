‘De Koers van Sarah’, de Omloop in het spoor van mevrouw Van Aert: “Superblij voor Jasper en Elke” Redactie

29 februari 2020

18u14 6 De koers van Sarah Elke koersdag van manlief op HLN.be: de wereld van Wout van Aert door de ogen van zijn vrouw, Sarah De Bie. Vandaag de eerste episode, van het Kuipke in Gent tot aan de streep in Ninove. ‘De Koers van Sarah’.

Sarah De Bie volgt de komende weken speciaal voor ons alle koersen van haar man Wout van Aert. Ze kijkt rond, registreert, slaat op en deelt, met haar smartphone in de hand. “Bedoeling is om, vanuit mijn standpunt, de mensen het mee te laten beleven zoals Wout en ik dat doen.” Extraatjes, die niet per se het scherm of papier halen. “Maar die ik anders wel zou posten in mijn ‘stories’ op Instagram”

Voor de eerste aflevering van ‘De Koers van Sarah’ trok de wederhelft van de drievoudige wereldkampioen veldrijden naar de start van de Omloop Het Nieuwsblad in Gent. Nadien volgde ze de koers naar de Leberg en de kasseien van de Haaghoek, waar ze de wedstrijd onder meer volgde tussen de supporters. Vandaar ging het naar de finish in Ninove om manlief weer in de armen te sluiten én de vriendin van Jasper Stuyven te feliciteren.

De komende weken levert is ‘De Koers van Sarah’ telkens te zien na de Strade Bianche (7 maart), Milaan-Sanremo (21 maart), de E3 Binckbank Classic (27 maart), Gent-Wevelgem (29 maart), de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april).

In beeld: de dag van Sarah De Bie