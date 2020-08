‘Dader’ Dylan Groenewegen reageert na zware valpartij Jakobsen: “Ik denk aan hem, constant” Redactie

06 augustus 2020

15u09 2 Wielrennen Dylan Groenewegen (27) heeft voor het eerst gereageerd na de zware valpartij die hij veroorzaakte, met als voornaamste slachtoffer Fabio Jakobsen. “Ik vind het verschrikkelijk”, schrijft de renner van Jumbo-Visma op Twitter.



Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. Dylan Groenewegen(@ GroenewegenD) link

Hij krijgt bakken kritiek en Patrick Lefevere en Deceuninck-Quick.Step hebben intussen een klacht ingediend. Dylan Groenewegen, die gisteren in de sprint van zijn lijn afweek en Fabio Jakobsen met alle gevolgen van dien het decor inreed, zit in zak en as. “Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is”, schrijft de Nederlander. “Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.”

Fabio Jakobsen ligt nog altijd in het ziekenhuis, waar ze hem in een kunstmatige coma houden. Volgens de koersdokter is hij wel buiten levensgevaar.

