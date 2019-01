“Daar is 'm, daar is ‘m”: Evenepoel even op kop en Vlaanderen wordt gek, waarna hij ook meteen een compliment van Sagan krijgt ODBS/JDK

27 januari 2019

23u53 2 Wielrennen Geheel naar goeie Evenepoel-traditie, het debuut van Remco in de Ronde van San Juan: niet onopgemerkt. Steevast attent mee voorin, tot jolijt van de fans zelfs enkele keren helemaal op kop, een mooi compliment van niemand minder dan Sagan. De profcarrière van Evenepoel, die uiteindelijk 34ste werd, kan nu écht van start.

36 graden in Argentinië: niet verwonderlijk dat de opener van de Ronde van San Juan een (heel) lange aanloopperiode kende. Met vervolgens de vlucht van Paredes, Machado, Velardez, Martinez en Navarrete voltrok zich het ideale scenario voor een eerste massaspurt. Met de debuterende Remco Evenepoel die zich ook enkele keren helemaal alleen op de kop meldde. Wat in sommige Vlaamse cafés of huiskamers meteen op gejuich werd onthaald (zie filmpje hieronder). Waarna het vijftal in de slotkilometers werd bijgehaald en de sprint in Pocito een kolfje naar de hand was van Fernando Gaviria, die bij zijn debuut voor Team Emirates Sagan remonteerde en met veel machtsvertoon voor de vierde keer aan het feest was in San Juan. In de massasprint klopte de Colombiaan (24) Matteo Malucelli en Sam Bennett.

Het leukste was nog het compliment van Sagan, die me nog tijdens de rit opzocht en zei dat ik erg bij de pinken was. Fijn om zoiets te horen.

Voor Evenepoel, naar wiens profdebuut fel werd uitgekeken en kort voor de start in San Juan nog gauw even de stress wegplaste in een lokale bar, werd het een meer dan geslaagde opener. “Ik was meteen bij de zaak. Iljo Keisse vertelde me dat ik goed vooraan moest zitten, omdat het wel eens op de kant kon worden getrokken. Dat heb ik dus ook gedaan. (lacht) Hem volgen was een uitstekende keuze. Ze hebben me duidelijk geen dingen op de mouw gespeld.”

Toen het peloton na een kilometer of 80 even in waaiers werd getrokken, overleefde Evenepoel effectief in de eerste groep. En op 40 kilometer van de finish ging hij zelfs even een paar meter voor het pak uitrijden. “Het viel even stil en ik schoof mee met Iljo. Je wist maar nooit dat het achter ons zou stilvallen. Dan waren we met z’n tweeën weggeweest.”

Ondanks de hoge snelheid vond Evenepoel het fijn rijden in het profpeloton. “Vrij rustig, eigenlijk. Veel rustiger dan bij de junioren. Er waren wel een paar oei-momenten bij. Na een kilometer of vijftien heb ik zelf een valpartij moeten ontwijken. Echt opzij moeten springen om er niet bij te liggen. Voor zover daar nog aan getwijfeld moest worden, denk ik dat ik nogmaals heb bewezen dat ik wel degelijk in een peloton kan rijden. Ik handhaafde me constant en probleemloos bij de eerste twintig, dertig renners.”

Het leverde Evenepoel een complimentje op van niemand minder dan drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. “Nog tijdens de koers kwam hij naast me gereden. Hij zei me dat ik meteen goed bij de pinken was. Dat werkt motiverend voor de komende dagen. Ik voel me goed. Hopelijk word ik niet ziek — dat is het allerbelangrijkste — en blijf ik conditioneel op peil.”

“Na vijftien kilometer moest ik ook even een valpartij ontwijken. Ik kwam ook twee keer even helemaal alleen voorin. Een keertje toen Keisse een gat liet vallen en in volle finale toen ik het peloton op sleeptouw nam. Ik heb hier een heel goed gevoel bij. Dit belooft voor de komende dagen, wanneer de ritten er aankomen die me bevallen.”

Gaviria bezorgde zijn nieuwe ploeg UAE Emirates de tweede zege van het nieuwe seizoen. In de Tour Down Under had de Belg Jasper Philipsen de ploeg al voor de eerste keer laten juichen.