“Daar is 'm, daar is ‘m”: Evenepoel even op kop en Vlaanderen wordt gek, Gaviria haalt het in massaspurt

36 graden in Argentinië: niet verwonderlijk dat de opener van de Ronde van San Juan een (heel) lange aanloopperiode kende. Met vervolgens de vlucht van Navarrete, Martìnez, Velardez en Machado tekende er zich het ideale scenario voor een eerste massaspurt af. Met de debuterende Remco Evenepoel die zich ook enkele keren helemaal alleen op de kop meldde, werden de vier in de slotkilometers bijgehaald. De sprint werd een kolfje naar de hand van de Colombiaan Fernando Gaviria, die bij zijn debuut voor Team Emirates Sagan remonteerde en met veel machtsvertoon voor de vierde keer aan het feest was in San Juan.

Voor Evenepoel, naar wiens profdebuut fel werd uitgekeken, werd het een meer dan geslaagde opener. “Ik heb vooral Iljo Keisse gevolgd en dat was een goeie keuze. Zo overleefde ik makkelijk de eerste waaiervorming op 80 kilometer van de finish en zat ik mee in de eerste groep, waardoor het vrij rustig rijden was ondanks de erg hoge snelheid. Dit was toch helemaal anders dan bij de juniores, maar uiteindelijk heb ik toch al bewezen dat ik in een peloton kan rijden. Voor zover daar nog aan getwijfeld moest worden. Ik kwam ook twee keer even helemaal alleen voorin. Een keertje toen Keisse een gat viel en in volle finale toen ik het peloton op sleeptouw nam. Ik heb hier een heel goed gevoel bij. Dit belooft voor de komende dagen, wanneer de ritten er aankomen die me bevallen. Het leukste was nog het compliment van Sagan, die me meteen na de spurt opzocht en zei dat ik erg bij de pinken was. Fijn om zoiets te horen.”

