"C'est pour le vélo qu'un beau jour tu es né", Wannes Cappelle pakt op boekvoorstelling VDB uit met tweetalige versie van iconisch wielerlied DMM en JDK

19 maart 2018

13u22 0 Wielrennen In Hostellerie de la Place in Ploegsteert is vandaag het nieuwe boek rond Frank Vandenbroucke voorgesteld. 'VDB' heet de nagelnieuwe biografie van ex-journalist en auteur Stijn Vanderhaeghe. Op de voorstelling tal van genodigden, met als uitschieter Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal.

De zanger van de West-Vlaamse muziekgroep bracht in het ouderlijk café van VDB een nieuwe versie van 'Ploegsteert', het nummer die na Vandenbrouckes dood een ode werd aan de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. Cappelle koos voor een Franstalige en Nederlandstalige versie van het iconische wielerlied, iets wat bij vele aanwezigen een gevoelige snaar kon raken.

Ook mama Chantal zorgde voor een emotioneel moment. Tijdens haar dankwoord was ze tot tranen toe bewogen. 'VDB' is het eerste boek die gemaakt is met medewerking en goedkeuring van beide ouders.

Verder onder de 150 genodigden: Patrick Lefevere, Nico Mattan, Jo Planckaert en Freddy Maertens. In het ouderlijk huis van Vandenbroucke stonden naast zijn wielertruien voor de gelegenheid ook enkele trofeeën, zoals de Kristallen Fiets, uitgestald. VDB won de trofee van deze krant in 1999.