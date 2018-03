"Boonen als co-commentator, een meevaller": ex-winnaar Parijs-Roubaix maakt geslaagde passage in commentaarstoel DMM

17 maart 2018

15u59 0 Wielrennen Niet alleen Marcel Kittel is vandaag aan zijn eerste Milaan-Sanremo toe, ook Tom Boonen. De voormalige kopman van Quick.Step doet de Italiaanse wielerklassieker voor het eerst aan als co-commentator. Volgens velen nu al een gesmaakte passage.

"Alexander Kristoff? Dat is een echt trainingsbeest. Ik zou hem dus niet afrekenen op een schijnbaar kilootje te veel. Hij is een valsen dikke." De toon van het co-commentaar van Tom Boonen aan de zijde van VTM-journalist Merijn Casteleyn is met één passage gezet.

De viervoudige winnaar van Parijs-Roubaix is een vat vol ervaring en dat kan de kijker op Twitter duidelijk bekoren. Zo had Boonen het onder meer over de timing van de plaspauzes en de zin of onzin van bevoorradingen. Een greep uit de grotendeels positieve reacties.

@tomboonen1 maakt naar de koers luisteren vele leuker !! 💪🏻 Kim Clijsters(@ Clijsterskim) link

"Ne valsen dikke." T. Boonen over A. Kristoff #MSR2018 Maarten Breckx(@ MaartenBreckx) link

Tom Boonen als co-commentator bij #MSR2018 is echte meevaller . Eens iets anders dan duo Michel-José. @VTM Tom Vanblaere(@ vanblaeretom) link

Tom Boonen: bevoorraden is niet meer van deze tijd. Volume van repen is zo klein dat je bij de start alles al mee kan nemen en eventueel onderweg nog even wat uit de auto haalt. #MSR Trauls(@ trauls) link

Ik kan boonen goed hebben als commentator. Surprise. #vtm #MSR Anne(@ anne158) link

Bij VTM zit Tom Boonen als co commentator. Leuke info vanuit rijden in peloton en andere zaken. Jammer van de stem van zijn collega commentator. Trauls(@ trauls) link

Dat Tom Boonen dat heel goed als co-commentator #milaansanremo #vtm Stijn(@ njits36) link

Had niet anders verwacht dan dat @tomboonen1 het voortreffelijk zou doen als co-commentator. Altijd fijn om koers te kijken door de ogen van een ervaringsdeskundige. #NogVanDa #WeWantMore #MilanSanremo #MSR #MSR2018 #wielrennen @MerijnCasteleyn @VTM Nina(@ NinaSeventeen) link