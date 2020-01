“Bjarne Riis koopt zich in bij ploeg Campenaerts, Deen wordt sportieve baas bij Team NTT” DMM

07 januari 2020

15u22 0

“Riis koopt zich in bij Team NTT en wordt sportive baas”

Keert Bjarne Riis terug op het allerhoogste niveau van het wielrennen? De Tourwinnaar van 1996 en de ex-manager van Team CSC zou zich ingekocht hebben bij Team NTT, dat is de ploeg van werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. Deense media melden dat Virtu Cycling, waarvan Riis medeaandeelhouder is, mede-eigenaar wordt van NTT Pro Cycling. Riis zou als grote van het team de leidersstok overnemen van Douglas Ryder.

Riis is als dopingzonder al lang niet graag meer gezien in wielermiddens. Met Virtu Cycling begon hij enkele jaren geleden weer op een lager niveau een ploeg te leidein. De droom om op het allerhoogste niveau terug te keren bleef wel bestaan. Vorig jaar waren al verschillende onderhandelingen met WorldTour-teams aan de gang. Ook toen viel de naam van Team Dimension Data (de voorganger van NTT) al. Nu zou er een akkoord zijn volgens Deense media.

Concreet heeft Riis zich dankzij de steun van rijke landgenoten Lars Seier Christensen en Jan Bech Andersen ingekocht bij de ploeg die rijdt met een Zuid-Afrikaanse licentie. De deal wordt morgen bekendgemaakt op een persconferentie in Kopenhagen. Bij Team NTT is er dit jaar al een stevige Deense inbreng. Dan denken we bijvoorbeeld aan Lars Michaelsen (sportief manager), Lars Bak (ploegleider) en renners Michael Valgren en Andreas Stokbro.