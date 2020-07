‘Badass’ Remco Evenepoel steelt show met solo, maar Grossschartner wint eerste rit in Burgos Redactie

28 juli 2020

16u47 24 Wielrennen Felix Grossschartner heeft de eerste etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe haalde het in een sprint bergop voor João Almeida (Deceuninck-Quick.Step) en Alejandro Valverde (Movistar). Grossschartner is uiteraard ook de eerste leider. Onderweg stal Remco Evenepoel de show met een solo, maar de renner van Deceuninck-Quick.Step liet zich inlopen op 24 kilometer van de finish. Hij bolde wel nog als tiende over de streep.

Bora still on fire! 🔥 Felix Grosschartner wins stage 1 of @VueltaABurgos with a surprising (and also very powerful) attack on the final climb. Echelons, Remco show, surprise winner...not a bad restart for pro cycling. #VueltaBurgos pic.twitter.com/pUxtIUrEvp Mihai Simion(@ faustocoppi60) link

Het is weer koers, en dat zal het peloton in Burgos geweten hebben. In de finale van de eerste rit zorgden waaiers meteen voor ravage. Remco Evenepoel voelde zich in z’n sas en reed op 36 kilometer van de streep weg uit de eerste groep. De rest van het peloton voelde de bui al hangen, maar slaakte een zucht van opluchting toen Evenepoel zich op 24 kilometer van de finish weer liet inlopen.

De Zuid-Afrikaan Willie Smit zette z’n ploeg nog even in de spotlights, maar het moest en zou uitdraaien op een krachtmeting bergop in Mirador del Castillo. Daarin verraste Felix Grossschartner de rest met een late uitval, João Almeida finishte als tweede, voor Alejandro Valverde. Grossschartner is uiteraard ook de eerste leider in de Spaanse rittenkoers. Evenepoel werd na z'n solo nog tiende en verloor dus geen tijd op de andere favorieten.

Voor BORA blijft het feest dus duren, na eerder al vier ritoverwinningen en het eindklassement in de Sibiu Tour. Voor de coronabreak stak de Duitse ploeg met Maximilian Schachmann ook al Parijs-Nice op zak.

#VueltaBurgos - Stage 1 - Top 10 pic.twitter.com/YsHE14n1Ht La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Evenepoel: “Beslist om benen te sparen”

Remco Evenepoel was op het moment van de waarheid mee met de eerste waaier. “We wisten dat er mogelijkheden zouden zijn om waaiers te creëren en dat hebben we ook gedaan. We waren met sterke renners voorin, waaronder twee grote favorieten voor het klassement, Valverde en mezelf.” Evenepoel trok op 36 kilometer van de streep plots alleen ten aanval, maar hield de benen wat verderop stil. “Het was de bedoeling om aan te vallen en twee of drie renners mee te krijgen. Maar ik had de pech dat niemand mee ging. Dan heb ik beslist om de benen te sparen, want er komen nog lastige dagen aan.”

AG2R-renner Warbasse was onder de indruk van Evenepoel: “Badass”

Say what you will about the intelligence of such a move, but this kid is a badass. 😍 Chapeau for making bike racing amazing to watch @EvenepoelRemco pic.twitter.com/YP5v5hJr89 Larry Warbasse(@ larrywarbasse) link

