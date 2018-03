"Armstrong is genoeg gestraft", zegt journalist David Walsh die hem ontmaskerde TLB

30 maart 2018

00u58

Bron: Belga 0 Wielrennen "Hoe hoger je klimt, hoe dieper je kan vallen. Daar is Lance Armstrong een mooi voorbeeld van." Dat stelt David Walsh, de Ierse journalist die in het vorige decennium met zijn onthullingen de neergang van wielericoon Lance Armstrong inluidde.

Walsh hield een lezing in de Universiteit Gent. Hij was er op uitnodiging van SKA (Vereniging voor Sport- & Keuringsartsen), het DoCoLab UGent en NADO Vlaanderen. Die organisaties haalden de 62-jarige Walsh naar België als reactie op de komst van Armstrong naar de Ronde van Vlaanderen. De Amerikaan zou vrijdag, twee dagen voor Vlaanderens Mooiste, een speech houden voor de Tour of Flanders Business Academy. Om persoonlijke redenen zegde hij deze week in extremis af.

"Ik begrijp de beslissing om Armstrong uit te nodigen en ik heb er geen probleem mee", legt Walsh uit. "België is een democratisch land en men mag uitnodigen wie men wil. Lance heeft doping genomen, heeft veel slechte dingen gedaan, maar hij heeft daarvoor ook een hoge prijs betaald. Vandaag is Lance een grote supporter van het wielrennen. Ik ben ervan overtuigd dat hij voor een zuivere sport is. Ik hoop dat dit ook de boodschap zou zijn geweest als hij naar België was gekomen."

Walsh legt in zijn lezing uit hoe hij zich in 1999, bij de eerste van zeven Tourzeges van Armstrong, grote vragen stelde bij de dominantie van de Amerikaan. "Ik kon niet geloven hoe deze man, die kanker had overleefd, de misschien wel zwaarste race in de wereld zo kon domineren. Ik geloofde het verhaal niet en ik besloot, tegen de stroom in, mijn nek uit te steken."

De journalist van The Sunday Times beet zich vast in de zaak en verzamelde, tot grote woede van Armstrong, een rist getuigenissen van mensen die nauw met de wielerkampioen hadden samengewerkt. Het titanenwerk mondde in 2004 uit in het boek LA Confidential, dat hij schreef met een Franse collega. Later zouden nog twee boeken volgen. Armstrong werd uiteindelijk in 2012 levenslang geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap en moest zijn Tourzeges inleveren. Hij legde ook een publieke biecht af bij Oprah Winfrey. Vandaag hangen hem nog altijd miljoenenclaims boven het hoofd.

"Ik geloof dat hij zwaar genoeg gestraft is", stelt Walsh. "Hij heeft de zwaarste klappen opgevangen in een verhaal waarin veel mensen fouten hebben gemaakt. Maar Lance is ook degene die het meeste van het succes heeft kunnen genieten. Hoe hoger je klimt, hoe dieper je kan vallen. Dit is daar een voorbeeld van."

Walsh heeft al jaren geen contact meer met Armstrong. "Nee, tijdens zijn bekentenis bij Oprah Winfrey heeft hij gezegd dat hij zijn verontschuldigingen zou aanbieden bij mij. Maar daar wacht ik nog altijd op. Ik wist dat het een leugen was toen hij dat zei. En ik heb gelijk gekregen."

"Schadelijk voor de sport dat Froome blijft koersen"

In 2013 volgde journalist David Walsh drie maanden intensief wielerploeg Team Sky. Na afloop concludeerde hij dat de Britse topformatie zuiver op de graat handelde. Vandaag voelt Walsh zich bedrogen door Sky, al steekt hij de hand ook in eigen boezem.

"Mijn fout is geweest dat ik bevooroordeeld was toen ik aan de opdracht begon. Ik dacht echt dat Sky clean was. Maar als ik toen had geweten dat Bradley Wiggins vier dagen voor de start van de Tour van 2012 een TUE (een toelating om verboden producten te gebruiken voor medische doeleinden, red) had gekregen, dan zou ik er nooit aan begonnen zijn", zegt Walsh donderdagavond tijdens een lezing in de Universiteit Gent.

"Wiggins had die TUE voor zo'n sterke corticoïde helemaal niet nodig", onderstreept Walsh. "Er waren ook maar vier mensen in de ploeg die op de hoogte waren. Hijzelf, manager Dave Brailsford, de ploegdokter en de teamcoach. Verder mocht niemand het weten. Maar dat neemt niet weg dat ik kritischer had moeten zijn."

Wiggins staat in tegenstelling tot Armstrong nog altijd op de erelijst van de Ronde van Frankrijk. "Er zou een kruisje achter zijn naam moeten staan dat vermeldt dat Wiggins zo'n controversiële TUE kreeg voor de Tourstart. Dat zou correcter zijn", vindt Walsh.

Dat Chris Froome vandaag nog altijd koerst, hoewel hij tijdens de Vuelta veel te hoge salbutamolwaarden liet optekenen, begrijpt Walsh niet. "Froome zegt dat hij onschuldig is, maar geen enkele dokter kan verklaren hoe de vork dan in de steel zit. Iedereen verwacht dat hij geschorst zal worden en dat denk ik eerlijk gezegd ook. Het is verkeerd dat hij blijft koersen. Overal waar hij komt, brengt hij verdachtmakingen mee. Het is schadelijk voor de sport."