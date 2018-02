"Als een Belgische ploeg op een Colombiaan vertrouwt: dan moét ik er zelf toch ook in geloven?" Debuteren en al meteen kopman: Fernando Gaviria over zijn ambities in de Vlaamse klassiekers Bart Audoore

21 februari 2018

21u35 1 Wielrennen Stel je voor: een Zuid-Amerikaan die straks de Omloop wint. Fernando Gaviria (23) is het meest opvallende nieuwe gezicht in de voorjaarskern van Quick.Step. De atypische en razendsnelle Colombiaan wil zomaar Tom Boonen achterna. «Ik win liever een Vlaamse klassieker dan een rit in de Tour.» Caramba!

Wat heeft Fernando Gaviria met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne?

«Nog niks, maar ik heb kasseikoersen altijd mooi gevonden. Toen ik Parijs-Roubaix voor het eerst op tv zag – ik weet niet meer hoe oud ik was, maar Tom Boonen won – werd het op slag mijn favoriete wedstrijd. Ik zag dat je er niet met geluk kan winnen, maar dat het altijd de sterkste is die het verschil maakt: dat trek me heel erg aan in die race.»

En dat is overgeslagen op het volledige Vlaamse voorjaar?

(knikt) «België is het land met de meeste kasseikoersen. Ik wilde hier altijd al koersen. Daarom vind ik het zo fijn om in dit team te zitten en in dit land te zijn.»

Reed jij in je jeugd in Colombia vaak over kasseien?

«Die zijn er gewoon niet. Tuurlijk, je hebt een paar stroken met stenen, maar dat is niet te vergelijken.»

