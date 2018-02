"Alle renners die op fietspad rijden uit koers nemen? Onbegonnen werk" 27 februari 2018

Afgelopen weekend reden de renners weer vaak over fietspaden en wandelstroken. Vooral in Kuurne-Brussel-Kuurne op de kasseien van De Varent in Kaster viel het enorm op, "Maar wat kan ik doen? Ze allemaal uit wedstrijd nemen? Zonder videoref is dat onbegonnen werk", aldus een ontstemde UCI-wedstrijdvoorzitter Jacky Botton. "Ze lappen onze dreiging aan hun laars. Mijn persoonlijke mening is dat deze UCI-regels in België gewoon niet toepasbaar zijn. Zelfs met een videoref wil ik het nog weleens zien. In de plaatselijke ronde vielen ze twee keer op dezelfde plaats omdat de renners een kortere weg wilden nemen. Ik gaf de organisatie als tip mee dat ze in de toekomst misschien daar de doorgang konden beletten."