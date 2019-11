€300.000 boete? Oude rechtszaak blijft Philippe Gilbert achtervolgen JDK

30 november 2019

03u00 2 Wielrennen Acht jaar na de (vecht)scheiding tussen Philippe Gilbert en Omega Pharma-Lotto sleept de daaruit voortvloeiende rechtsgang verder aan. Er hangt de renner nog steeds een schadevergoeding van 300.000 euro boven het hoofd. “Maar ik concentreer me voluit op mijn job als coureur.”

Na zijn superseizoen 2011 verbrak de renner zijn nog lopende verbintenis met Belgian Cycling Company (BCC), de overkoepelende vennootschap van toenmalig teambaas Marc Coucke, op het moment dat hij vernam dat de wegen van beide hoofdsponsors zouden scheiden. Hij verhuisde naar BMC. Contractbreuk, volgens Coucke, die een ­forse opzegvergoeding eiste. ­Gilbert claimde op zijn beurt de achterstallige winstpremies van het seizoen 2011 en haalde in juni 2013 zijn gelijk voor het arbitragecollege van de Internationale Wielrenunie (UCI) in Genève. In beroep vingen Coucke en co. vervolgens bot bij het Internationaal Sport­tribunaal (TAS) in Lausanne.

Beroep sleept aan

De Arbeidsrechtbank in Gent veroordeelde Gilbert in november 2016 wél tot het betalen van een som van ruim 300.000 euro aan BCC. “Tegen dat vonnis werd nu door het kamp-Gilbert opnieuw beroep aangetekend”, zegt meester Walter Van Steenbrugge, die de belangen van de tegenpartij behartigt. “Die tegenpartij is niet langer BCC, maar ‘overnemer’ Perrigo. De overdracht van de rechtsverbintenissen heeft ervoor gezorgd dat dat beroep wat op zich liet wachten. Het is nu aanhangig bij het Arbeidshof in Gent, maar wanneer het precies wordt behandeld, is voorlopig niet duidelijk.” Gilbert zelf wenst niet dieper in te gaan op de zaak. “Ik laat het gerecht zijn werk doen en ­concentreer me voluit op mijn job als coureur.”