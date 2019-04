Exclusief voor abonnees #10yearchallenge met Greg Van Avermaet: “Als ik mezelf vroeger bezig zag op tv, had ik de neiging om te roepen: waar rijdt ge in godsnaam naartoe?!” Bart Audoore

05 april 2019

06u30 0 Wielrennen Het was de voorbije maanden een hype op sociale media, de #10yearchallenge. Lachen met hoe je er tien jaar geleden uitzag. Wij pakken het ernstig aan, en verdubbelen de inzet. Vandaag blikt Greg Van Avermaet terug naar 2009 — heeft het voorbije decennium gebracht wat hij verwacht had? – en voorspelt hij waar hij over tien jaar zal staan – met nú al de foto uit 2029.

Of hij veel veranderd is in tien jaar tijd? Greg Van Avermaet (33) vindt van wel, en gelukkig in positieve zin. «Ik ben echt een twijfelaar geweest toen ik jong was», zegt hij. Vandaag voelt het leven comfortabel, maar de grootste uitdaging moet nog komen. Wat over tien jaar?

Hoe zag je leven eruit toen je 23 was?

«Ik woonde nog thuis bij mijn ouders. Er waren plannen om te gaan samenwonen met Ellen, maar eigenlijk zat ik goed waar ik zat. Ik werd gesoigneerd: geen zorgen, geen kosten.»

Je lijkt nog een broekventje op de foto van toen. Was je al volwassen?

«Niet echt. Ik was toen veel verlegener dan vandaag. Ik had geluk dat ik de koers had, want anders had ik niet geweten wat ik moest doen. Na mijn middelbaar wist ik niet wat ik moest studeren, ik was niet klaar voor die keuze. Ik wist wel dat ik profsporter wilde worden — voetbal of wielrennen, dat maakte niet uit. Dat heeft mijn leven richting gegeven. Ik was blij dat ik me op mijn 23ste geen vragen meer moest stellen.»

Ben je veel veranderd in die tien jaar?

«Ik ben echt een twijfelaar geweest toen ik jong was. Ik zou doodnerveus geweest zijn voor een interview als dit. De vraag was toen altijd: ‘Doe ik het wel goed?’ Vandaag ben ik veel zelfzekerder en kan ik meer mezelf zijn. Iedereen maakt die ontwikkeling door, denk ik, niet?»

