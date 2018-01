Wieler- en voetbalbond gaan samenwerken: "Natuurlijk zijn we voorstander van een synergie" Niels Vleminckx

13u34

Bron: Eigen berichtgeving 1 Belga Het Belgian Football Centre in Tubeke. De twee grootste sportbonden van ons land worden buren. De wielerbond verhuist naar Tubeke, vlak naast het complex van de voetbalbond. De kans is groot dat de twee federaties op termijn zullen samenwerken.

Beter een goede buur dan een verre vriend. De Belgische topsport neemt de slogan van de Bond Zonder Naam ter harte. Als alles goed gaat, verhuist de wielerbond op korte termijn naar Tubeke, vlak naast de terreinen van de voetbalbond. De komende weken zet de KBWB de laatste punten en komma's, vooraleer ze officieel zal samenhokken met de voetbalbond.

"We zullen eerst onze administratieve zetel verhuizen naar Tubeke", bevestigt Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond. "Wanneer exact, dat moeten we nog bekijken. Maar het is de bedoeling dat dat op korte termijn gebeurt." Van Damme ziet alleen maar voordelen. Momenteel heeft de KBWB zijn kantoren in Vorst. Ideaal is dat evenwel niet: in het volgebouwde Brussel zijn er maar weinig mogelijkheden om pakweg een BMX-parcours aan te leggen. 20 kilometer verder in Tubeke ligt dat anders. "We willen investeren in sportinfrastructuur. De nadruk zal daarbij eerder op BMX, freeride of trial liggen. De terreinen in Tubeke zijn op dat vlak ideaal."

Photo News Tom Van Damme.

De voetbalbond ontvangt haar zusterfederatie ondertussen met open armen. Frédéric Veraghaenne, die als manager van het Belgian Football Center instaat voor het beheer van het complex, zegt dat het de bedoeling is om tot een soort kruisbestuiving te komen. "Ons doel is om een sportcentrum van hoog niveau te kunnen aanbieden voor zowel professionele sporters als voor de jeugd. Dan heb ik het over de Rode Duivels, de Red Flames, wielrenners, scheidsrechters, ... Alles. Dat gaat van sportinfrastructuur zoals velden, pistes, en fitnesszalen. Maar ook op medisch vlak: we willen bijvoorbeeld een op maat uitgeruste dokters- en kinézaal ter beschikking kunnen stellen."

BELGA Chris Van Puyvelde.

Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de voetbalbond, vertelt met aanstekelijk enthousiasme over de uitbouw van het, zoals hij het noemt, "center of excellence". Hij droomt van een samenwerking waar alle sporten de vruchten van kunnen plukken. "Dat het wielrennen naar hier komt, vind ik fantastisch. Waarom niet samenwerken? Ik zie nog mogelijkheden. De hockeybond is hier ook al eens komen kijken. Dat geldt ook voor het rugby. Dat zijn bonden die minder middelen hebben, maar ik zie daar zeker ruimte voor." Zijn collega Tom Van Damme staat er alleszins voor open: "Natuurlijk zijn we voorstander van een synergie. Alleen is het nog te vroeg om daar nu al veel over te zeggen."

Toeval of niet: de voetbalbond breidt zijn complex in Tubeke dit jaar alvast met 8 hectare uit. Ze zal op termijn vier nieuwe voetbalvelden aanleggen, waarvan twee in 2018. "Daarnaast voorzien we ook een piste waar verschillende sporten op beoefend kunnen worden en een parcours om te mountainbiken", zegt Veraghaenne. De eerste stap naar een synergie is gezet.