Wie wordt Sportman van het Jaar? Ex-laureaten verschillen van mening: "De Bruyne zal er niet aan te pas komen"

07u30 0 Photo News Vanavond wordt de Sportman van het Jaar 2017 verkozen. Wie mag zich tot beste sporter van ons land kronen? Wij legden ons oor te luister bij enkele ex-laureaten. De naam David Goffin komt het vaakst naar voren, al tippen er ook op Greg Van Avermaet of Kevin De Bruyne.

Sven Nys: Van Avermaet sloot het wierjaar af als nummer één. Dat geeft voor mij de doorslag”

“Voor mij is Greg Van Avermaet de Sportman van het Jaar. Wat hij afgelopen jaar in het wielrennen gepresteerd heeft, is fenomenaal. Hij sloot daarnaast het wielerjaar af als nummer één op de wereld dankzij zijn geweldige regelmaat. Dat is voor mij voldoende om te zeggen dat hij die trofee verdient”, aldus Sven Nys, zelf uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in 2008.

“Van Avermaet krijgt mijn voorkeur op David Goffin, omdat wielrennen nu eenmaal de sport is waar ik het meeste mee bezig ben. Tennis heeft wereldwijd misschien iets meer aanzien dan wielrennen, maar ik verkies Greg omdat hij de nummer één van de wereld is in een sport die toch ook wel hoog staat aangeschreven. Dat geeft voor mij de doorslag.”

Stefan Everts: “Goffin, omdat hij dit jaar écht doorgebroken is”

“Ik volg het tennis niet op de voet, maar toch heb ik ontzettend veel respect voor David Goffin”, zegt Stefan Everts, maar liefst vijf keer verkozen tot Sportman van het Jaar. “Hij lijkt al lang mee te draaien, maar in 2017 is hij écht doorgebroken en dat is toch niet eenvoudig in het mannentennis. Ik zei twee maanden geleden al dat Goffin de trofee verdiende, en dan moesten de Masters en de Davis Cup-finale nog komen. Dus nu twijfel ik helemaal niet meer.”

Joël Smets: “Ik schuif de naam van De Bruyne naar voren”

“Het zijn drie toppers, laat dat duidelijk zijn”, aldus Joël Smets, de ex-motorcrosser die in 2000 verkozen werd tot Sportman van het Jaar. “Maar ik schuif toch de naam van Kevin De Bruyne naar voren. Ik ben een grote fan van hem. Wat hij presteert bij een wereldelftal als Manchester City, daar kan je alleen maar tonnen respect voor hebben. De meeste mensen zullen waarschijnlijk voor David Goffin kiezen, en dat zou ook terecht zijn, maar van mij mag De Bruyne winnen.”

“Bij de Rode Duivels haalt hij misschien nog niet hetzelfde niveau als bij City, maar dat vind ik niet verrassend. Met de nationale ploeg traint hij maar een paar keer per jaar, terwijl hij met zijn ploegmaats van City bijna dagelijks op het trainingsveld staat. Daarom moeten we De Bruyne beoordelen op basis van zijn prestaties in Engeland, en die zijn enorm straf.”

Frederik Deburghgraeve: “Ze verdienen hem alle drie”

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik de sportactualiteit niet meer op de voet volg”, vertelt ex-olympisch zwemkampioen Frederik Deburghgraeve, die net als Philippe Gilbert en Tom Boonen drie keer werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, enkel Stefan Everts (5) en Eddy Merckx (6) doen beter. “Daarom kan ik de prestaties van De Bruyne, Van Avermaet en Goffin niet helemaal naar waarde schatten, maar wat vaststaat, is dat ze alle drie verdiend op de shortlist staan. Ik kan geen keuze maken.”

Jean-Michel Saive: “Goffins seizoenseinde was fenomenaal”

“David Goffin is voor mij de grote favoriet”, zegt ex-tafeltennisser Jean-Michel Saive, zelf uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in 1991 en 1994. “Zijn seizoenseinde was fenomenaal. Finale op de Masters, waar hij Federer én Nadal klopte en twee overwinningen in de finale van de Davis Cup: je moet het maar doen. Hij werd daardoor zevende op de ATP-ranking, maar speelde eerder als iemand die in de top drie stond.

“Wat Kevin De Bruyne doet is ook straf, maar laten we maar wachten met hem de prijs te geven tot na het WK voetbal. Nu zijn we nog maar gekwalificeerd hè. Dat is knap, maar het echte werk moet nog komen. De Bruyne is al een keer uitgeroepen tot Sportman van het Jaar en Goffin nog niet. Laat ons de trofee dit jaar dus maar aan de tennisser geven. Goffin is nog maar 27 jaar, maar wel al de beste Belgische tennisser ooit. Er zitten nog veel mooie jaren aan te komen.”

Eddy Merckx: “Moeilijke keuze. Eén naam? Greg Van Avermaet”

“Wie Sportman van het Jaar moet worden? Dat is echt een moeilijke vraag. Ze verdienen het alle drie. Als ik dan toch één naam moet zeggen: Greg Van Avermaet. Zijn prestaties kan ik het beste inschatten”, aldus Eddy Merckx, die liefst zes keer werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Dat gebeurde in 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 en 1974. Daarmee is hij alleen recordhouder.

“Het wielerjaar beëindigen als nummer één van de wereld is niet evident hé. En daarnaast won Van Avermaet ook nog eens een monument als Parijs-Roubaix. Zonder die zege mocht David Goffin van mij Sportman van het Jaar worden.”

William Van Dijck: “Goffin, want hij staat er alleen voor”

“Ik verkies eerder een individu dan een ploegsporter. Voor mij mag David Goffin Sportman van het Jaar worden, al zal het enorm spannend worden met Greg Van Avermaet. Het wordt kantje boord tussen die twee. Kevin De Bruyne zal er niet aan te pas komen”, luidt het bij voormalig steepleloper William Van Dijck, zelf in 1986 uitgeroepen tot de beste sporter van ons land.

“Het probleem is wel dat diegene die heel laat op het seizoen in the picture komt te staan, in het voordeel is om Sportman van het Jaar te worden. Dat is nu het geval met Goffin. Van Avermaet heeft nu wel onlangs de Kristallen Fiets gewonnen, maar zijn voornaamste prestaties waren toch in het voorjaar. Zij verdienen het allebei. Wat geeft dan de doorslag? Van Avermaet heeft nog enkele helpers in zijn ploeg, Goffin staat er helemaal alleen voor. Dat is voor mij het verschil. In elk geval: het is spijtig voor diegene die tweede wordt.”

Eric Geboers: “In het tennis nooit betere prestaties dan Goffin”

“Met alle respect voor De Bruyne en Van Avermaet, maar David Goffin is dé Belgische Sportman van 2017”, aldus ex-motorcrosser Eric Geboers, zelf in 1988 uitgeroepen tot de beste sporter van ons land. “In het voetbal en de koers halen we al jaren de wereldtop, maar in het mannentennis nog nooit. Wat Goffin, vooral op het einde van het seizoen, gepresteerd heeft, is ongezien in België. Hij klopt zo maar even de nummers één en twee van de wereld op het belangrijkste toernooi van het jaar. Beter doen wordt moeilijk, al acht ik Goffin er de komende jaren wel nog toe in staat. Maar roep hem toch al maar uit tot Sportman van het Jaar.”

