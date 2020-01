Bingoal Gesponsorde inhoud Wie wordt de nieuwe president van Amerika? Impeachment Trump nadert ontknoping Aangeboden door Bingoal

14 januari 2020

12u00 0

Trumps grote impeachment-proces in de senaat staat op til. “Can you believe that I will be impeached by the Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG”, tweette de president nog in december. Om Trump echt af te zetten, moet een tweederdemeerderheid van de Senaat pro stemmen.

Trumps impeachment kan jou iets opleveren. Stel dat hij afgezet wordt, wie wordt volgens jou dan de nieuwe president van Amerika? Place your bets op www.bingoal.be.

Meer over politiek

verkiezingen

Trump

Amerika