Wie was voor u dé Belgische sportvrouw van het afgelopen decennium? Redactie

30 december 2019

13u08 0 Sport Ook heel wat sportvrouwen kleurden voor ons land het afgelopen decennium. Maar wie sprong er voor u net dat tikkeltje meer uit? Een overzicht, en laat vooral uw stem horen in onderstaande poll.

Poll Wie was voor u dé sportvrouw van het decennium? Nina Dewael

Nafi Thiam

Emma Meesseman

Evi Van Acker

Delfine Persoon

Charline Van Snick

Jolien D’hoore

Kim Clijsters

Elise Mertens

Ann Wauters Nina Dewael 14%

Nafi Thiam 35%

Emma Meesseman 7%

Evi Van Acker 1%

Delfine Persoon 22%

Charline Van Snick 0%

Jolien D’hoore 1%

Kim Clijsters 15%

Elise Mertens 0%

Ann Wauters 5%

Bij de mannen ligt Philippe Gilbert voorlopig in poleposition in onze poll van ‘sportman van het decennium’. U kan uw stem HIER nog altijd uitbrengen.

Nina Derwael - ‘s Werelds beste op de brug

Tweevoudig Europees- én wereldkampioene op de brug. Goud op de Europese Spelen aan diezelfde brug en vicewereldkampioene op de balk. En een beweging aan de brug die haar naam draagt: de ‘Derwael-Fenton’. Je zou bijna vergeten dat ze nog altijd maar 19 is. Nina Derwael heerst de afgelopen jaren aan brug en balk en is een zekerheid geworden op eremetaal op grote toernooien. Bezorgt ze ons land in 2020 een eerste olympische medaille in het turnen?

Nafi Thiam - Koningin van de zevenkamp

Achtereenvolgens olympisch-, wereld- en Europees kampioene. Nafi Thiam is de onbetwistbare koningin van de zevenkamp, al moest ze op het afgelopen WK vrede nemen met zilver - ze is dan toch maar een mens. Thiam werd daarnaast drie keer Sportvrouw van het Jaar: in 2014, 2016 en 2017. Een superatlete.

Emma Meesseman - WNBA-kampioene én MVP

Emma Meesseman schreef dit jaar basketbalgeschiedenis door met de Washington Mystics de WNBA-titel te veroveren én na afloop van de finale tegen Connecticut tot MVP (beste speelster) te worden uitgeroepen. “Ze is een van de besten ter wereld", luidt het in Washington. Meesseman gidste ook de Belgian Cats naar brons op het EK (2017) én naar een vierde plek op het WK (2018).

Evi Van Acker - topzeilster met olympisch succes

Met Evi Van Acker - nu 34 - hadden we begin dit decennium een topzeilster in huis. De Gentse werd in 2011 Europees kampioenen in de Laser Radialklasse, en in datzelfde jaar pakte ze ook zilver op het wereldkampioenschap. Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen won ze brons - haar strafste prestatie. Die werd bekroond met de prijs voor Sportvrouw van het Jaar. Twee jaar geleden zette Van Acker, ondanks een nieuwe zilveren medaille op het WK, een punt achter haar carrière.

Delfine Persoon - 46 kampen, 44 zeges

Delfine Persoon stootte begin dit decennium door in het boksen en stapelde de successen op. De West-Vlaamse, die bij de federale politie werkt, kroonde zich tot wereldkampioene voor alle federaties: IBF, WIBF, WIBA, WBA en WBC. In juni van dit jaar kampte ze tegen Katie Taylor in Madison Square Garden, New York. Die verloor ze op punten na een discutabele beslissing van de jury. In totaal werkte Persoon 46 kampen af, 44 wist ze winnend af te sluiten. Eén keer verloor ze op punten (tegen Taylor), één keer na een technische knock-out (tegen Zelda Tekin in 2010).

Charline Van Snick - Judoka met olympische medaille

Luikse judoka die begin dit decennium succesvol was. In 2010 pakte ze brons op het EK. In 2012 deed ze daar nog eens Europees zilver bovenop. Haar hoogtepunt kwam er in datzelfde jaar op de Olympische Spelen in Londen. Van Snick won er de bronzen medaille - in de halve finale werd ze geklopt door de latere kampioene Sarah Menezes. In 2013 pakte ze opnieuw zilver op het EK. Enkele maanden later deed ze daar brons op het WK bij, maar die medaille moest ze inleveren na vermeend cocaïnegebruik.

Jolien D’hoore - Beste Belgische wielrenster

Jolien D’hoore groeide uit tot de beste Belgische wielrenster. Zowel in het weg- als baanwielrennen succesvol. Viervoudig Belgisch kampioene, ritzeges in de Giro Rosa, twee zeges in de Madrid Challenge, ereplaatsen in koersen als de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem. Maar vooral op de piste boekte ze grote successen. Met als uitschieter het olympisch brons op het Omnium in 2016 in Rio. Op het WK van 2017 pakte ze goud in de Koppelkoers.

Kim Clijsters - twee Grand Slam-zeges

Haar ‘Kimback’ komt stilaan in zicht. Als alles volgens plan verloopt, zal Clijsters in maart haar wederoptreden maken in het tenniscircuit. Of het zo goed zal lopen als bij haar vorige comeback, is afwachten. Begin dit decennium won ze nog de US Open in 2010 en de Australian Open in 2011.

Elise Mertens - Grand Slam-winnares in het dubbelspel

Tennisster die ons land na het ‘tijdperk-Clijsters’ nog internationaal succes bezorgde. Op de Australian Open van 2018 bereikte Elise Mertens de halve finales. Die verloor ze van latere winnares Caroline Wozniacki. In september van dit jaar won de 24-jarige Limburgse de US Open in het dubbelspel samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Een hoogtepunt in haar carrière.

Ann Wauters - ongezien palmares

Een palmares om u tegen te zeggen. Basketbalster Ann Wauters was in haar carrière over heel de wereld actief én succesvol. Op Europees niveau won ze in het afgelopen decennium de Euroleague (2012) en de Eurocup in 2015. Daar mag ze nog zes nationale titels aan toevoegen: 2 Russische titels, 1 Spaanse titel, 1 Belgische titel en 1 Koreaanse titel. Ook in de Verenigde Staten pakte Wauters de titel in de WNBA met de Los Angeles Sparks. Met de Belgian Cats werd ze derde op het EK 2017 en vierde op het WK 2018.