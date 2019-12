Wie was voor u dé Belgische sportman van het afgelopen decennium? MXG

28 december 2019

14u08 1 Sport Heel wat sportmannen kleurden voor ons land het afgelopen decennium. Maar wie sprong er voor u net dat tikkeltje meer uit? Een overzicht, en laat vooral uw stem horen in onderstaande poll.

Poll Wie was voor u dé sportman van het afgelopen decennium? Philippe Gilbert

Bart Swings

Eden Hazard

Pieter Timmers

Arthur Van Doren

Greg Van Avermaet

Kevin De Bruyne

Kevin Borlée

Frederik Van Lierde

Tom Boonen Philippe Gilbert 21%

Bart Swings 2%

Eden Hazard 14%

Pieter Timmers 1%

Arthur Van Doren 4%

Greg Van Avermaet 6%

Kevin De Bruyne 29%

Kevin Borlée 3%

Frederik Van Lierde 3%

Tom Boonen 17%

Philippe Gilbert - La classe naturelle

Phil bouwde de afgelopen tien jaar een palmares waar het gros van de hedendaagse wielrenners alleen maar van kan dromen. Gilbert won dit decennium alle wielermonumenten, op Milaan-San Remo na. In 2011 won hij in tien dagen tijd de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik. Hij werd in 2012 wereldkampioen in Valkenburg. Sinds 2010 won hij zeven ritten in de Vuelta, twee in de Giro en eentje in de Tour, waar hij ook enkele dagen geel droeg. Klasbak.

Bart Swings - Zilveren ‘Swings on Wings’

Snelschaatser Bart Swings pakte internationale medailles op het EK en het WK allround, maar de allergrootste triomf kwam er in 2018 in Pyeongchang. Swings bezorgde er ons land een zilveren medaille op de Olympische Winterspelen. In de massastart moest onze landgenoot enkel de Zuid-Koreaan Lee laten voorgaan. Swings maakte met z’n medaille een einde aan een medailledroogte van twintig jaar op de Winterspelen.

Eden Hazard - Exponent van de Gouden Generatie

In 2012 versierde de dribbelkont een miljoenentransfer van Lille naar Chelsea. Hij ontpopte zich er tot absolute sterkhouder van de ploeg en won met Chelsea twee keer de Premier League en twee keer de Europa League. Hij loodste de Rode Duivels vorig jaar naar een bronzen plak op het WK in Rusland en is al enkele jaren de kapitein van onze Gouden Generatie in het voetbal. Hazard beproeft sinds de zomer zijn geluk bij een van de grootste voetbalclubs ter wereld, Real Madrid.

Pieter Timmers - Olympisch zilver op hét koningsnummer

Maanden en jaren leefde Pieter Timmers toe naar dat ene moment, die ene race op de Olympische Spelen in Rio in 2016. Op de 100 meter vrije slag, hét ultieme koningsnummer in het zwemmen, liet Pieters wereldtoppers als Caeleb Dressel en Nathan Adrian achter zich en tikte als tweede aan in een Belgische recordtijd van 47"80. Zilver voor Pieters die ons land voor het eerst in twintig jaar een olympische zwemmedaille schonk.

Arthur Van Doren - Onverwrikbare wereldtop bij de Red Lions

Het zijn stuk voor stuk wereldtoppers in onze nationale hockeyploeg, maar verdediger Arthur Van Doren beschikt misschien wel over het meeste talent. In 2017 én 2018 werd Van Doren verkozen tot beste hockeyer van de wereld. De Red Lions werden onder leiding van Van Doren wereldkampioen in 2018 en Europees kampioen vorige zomer. Na de zilveren olympische medaille in Rio, in 2016, rest Van Doren en de Red Lions dus maar één doel voor 2020: die gouden plak in Tokio.

Greg Van Avermaet - Gouden kers op een heel grote taart

Misschien wel de meest constante renner van de afgelopen tien jaar. Van Avermaet verzamelde ereplaatsen aan de lopende meter, maar schreef ook enkele klassiekers op z’n palmares. Hij won Parijs-Roubaix in 2017 en was dat jaar ook de beste in de Omloop, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Daarnaast won hij ook twee keer de GP Montréal (2016 en 2019) en Parijs-Tours (2011). De grootste triomf kende Van Avermaet in Rio in 2016 toen hij op een zwaar parcours naar olympisch goud sprintte.

Kevin De Bruyne - Koning van de beslissende pass

Net zoals z'n collega-Rode Duivel Eden Hazard is Kevin De Bruyne een van die onversneden rastalenten die onze nationale ploeg naar een hoger niveau tilt. Sinds 2015 is De Bruyne de metronoom bij Manchester City en strooit hij er kwistig met assists. Ook bij de Rode Duivels is hij van onschatbare waarde en moet hij ons land volgende zomer aan de Europese titel helpen. In 74 interlands scoorde De Bruyne 19 keer en gaf hij maar liefst 34 assists.

Kevin Borlée - Koele kikker in de slotronde

Waarom Kevin en geen Jonathan? Het komt aan op details. Jonathan heeft bijvoorbeeld nog altijd de snelste tijd op de 400 meter, maar was er niet bij toen de Tornados in Doha dit jaar brons pakten op de 4x400 meter. Kevin liep er als laatste en trok de medaille over de streep. Op het EK 2012, 2016 én 2018 pakte Kevin ook goud met de aflossingsploeg. Individueel pakte Borlée op de 400 meter brons op het WK in 2010 (z’n broer werd vijfde) en werd hij ook in dat jaar Europees kampioen (Jonathan werd zevende) op diezelfde afstand.

Frederik Van Lierde - Ironman uit Menen

In 2012 werd Van Lierde nog knap derde in de zwaarste wedstrijd ter wereld, de Ironman van Hawaï. Een jaar later wist de West-Vlaming wel de hoofdvogel af te schieten. Van Lierde werd nog maar de tweede Belg ooit die de uitputtingsslag op Hawaï kon winnen, na z'n naamgenoot en huidige trainer Luc. Hij zette de op zeven na snelste winnende tijd neer.

Tom Boonen - Vier en net geen vijf

Tom Boonen zette in 2017 een punt achter een rijkgevulde wielercarrière. In 2012 beleefde Boonen een boerenjaar met overwinningen in de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen én z’n vierde Parijs-Roubaix. Die laatste won hij na een fantastische solo van meer dan 52 kilometer. Verder won hij sinds 2010 nog Gent-Wevelgem (2011) en Kuurne-Brussel-Kuurne (2014). Zijn net-niet-overwinningen blijven misschien nog het langste hangen. Boonen wist in 2016 net geen vijfde kassei te pakken in Roubaix en in datzelfde jaar werd hij na Sagan en Cavendish derde op het WK.