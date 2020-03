Wie van de vier kiest Preud'homme? Drie schorsingsdagen gevraagd voor Vanheusden FDZ

10 maart 2020

08u26 0 Standard Het schorsingsvoorstel van het Bondsparket: drie speeldagen - Standard aanvaardt dat niet en trekt straks naar de Geschillencommissie. Maar Zinho Vanheusden mist zo goed als zeker de start van play-off 1. Een streep door de rekening van Standard en van Michel Preud'homme. Wie kan hem vervangen?

De grootste kanshebbers

Senna Miangue (23): Van nature een linksback. Maar Preud'homme bereidt Miangue al een tijd voor op een plaats centraal in de verdediging. Op training vult hij die positie geregeld in, net als in de beloftenwedstrijden. Het grote voordeel: hij is groot (1m92) en sterk. Bovendien is hij geschoold in Italië, waar verdedigen een kunst is. Miangue trainde bij Inter Milaan destijds samen met onder meer Miranda, een spijkerharde Braziliaan, en debuteerde zelfs in de Serie A. Alleen heeft de huurling van Cagliari bijzonder weinig gespeeld de laatste twee seizoenen (476 minuten) en maakte hij nooit een onuitwisbare indruk. Is dit dé kans die hij moet grijpen?

Dimitri Lavalée (23): De verbanneling van Sclessin. Het jeugdproduct van de Rouches kondigde in januari zijn afscheid aan en trekt komende zomer naar het Duitse Mainz - hoewel Lavalée in principe ging bijtekenen. Sindsdien deed Preud'homme geen beroep meer op de linksvoetige verdediger, hij haalde zelfs de selectie niet meer. Nochtans had Lavalée een uitstekende indruk gemaakt in de wedstrijden die hij startte. In zijn debuutmatch tegen Frankfurt in de Europa Leage speelde hij zo goed als foutloos, bewees hij zijn plaats te hebben op het hoogste niveau. "Maar er zijn voldoende jongens die graag willen spelen", liet MPH zich al ontvallen. "Dan gebruik ik liever zo iemand dan een speler die ons na dit seizoen toch verlaat." Dat Lavalée weggaat, heeft er duidelijk ingehakt in Luik. Maar Lavalée zou alleszins een uitstekende oplossing zijn om het verlies van Vanheusden op te vangen.

In de wachtkamer

Moussa Sissako (19): Een grote onbekende. De Franse Malinees wordt met aankoopoptie gehuurd van PSG, waar hij niet in aanmerking kwam voor de A-ploeg. Hij is tweevoetig, sterk in de lucht en heeft een goede techniek. Bij zijn komst eind januari achtte Preud'homme hem nog niet onmiddellijk inzetbaar - het was in eerste instantie de bedoeling dat hij kon groeien in de schaduw van het duo Laifis-Vanheusden. "Om zich te bewijzen naar volgend jaar toe."

Misschien krijgt hij die kans komend weekend wel tegen Zulte Waregem - hij zat al een paar keer in de ruime wedstrijdselectie. Ervaring op het hoogste niveau heeft hij echter niet. Bij PSG speelde hij wél in de Youth League. Leuk detail: bij Zulte Waregem, de volgende tegenstander, speelt zijn broer Abdoulaye.

John Nekadio (18): "Le mini-boss", wordt hij genoemd door grote broer Christian Luyindama. De Congolees heeft een goede balbehandeling, is duelkrachtig, heeft veel atletisch vermogen. Hij kwam over van FC Trinité uit zijn thuisland. Luyindama: "Ik kan jullie verzekeren dat hij sterk is."

Alleen heeft hij net als Sissako geen ervaring op het hoogste niveau en komt hij terug na een blessure. In Luik geloven ze wel in de kwaliteiten van Nekadio - hij tekende na een testperiode - maar de kans dat hij dit seizoen een minuut speelt bij de A-ploeg is zo goed als onbestaande. (FDZ)