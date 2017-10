Wickmayer én Van Uytvanck op hoofdtabel in Luxemburg 12u02

Bron: Belga 0 AFP

Alison Van Uytvanck volgt goede voorbeeld van Wickmayer in Luxemburg

Alison Van Uytvanck (WTA 88) heeft zich maandag geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar). In de derde en laatste kwalificatieronde was de 23-jarige Grimbergse, het eerste reekshoofd, te sterk voor de Zwitserse veterane Patty Schnyder (WTA 166). Ze versloeg de voormalige top 10-speelster, 38 inmiddels, in drie sets. Het werd 4-6, 6-4 en 6-2 na 1 uur en 54 minuten.



Eerder op de dag verzekerde ook Yanina Wickmayer (WTA 112) zich van een plaats op de hoofdtabel na winst tegen de Duitse Antonia Lottner (WTA 205). Het werd 7-5 en 6-4 na 1 uur en 34 minuten tennis.



Er staan door het succes van Wickmayer en Van Uytvanck vier Belgen op de hoofdtabel van het BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Elise Mertens (WTA 38) en Kirsten Flipkens (WTA 75) hoefden dankzij hun ranking geen kwalificaties te spelen. Mertens, het vijfde reekshoofd, neemt het in de eerste ronde op tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 95). 'Flipper' ontmoet de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 58), het zevende reekshoofd. Tegen wie Wickmayer en Van Uytvanck spelen, is nog afwachten.

AFP

Photo News

Lees ook Sharapova pakt eerste WTA-titel sinds terugkeer

Maria Sharapova zet haar klim richting de top van de wereldranglijst verder. De Russin stijgt 29 plaatsen en staat daardoor op plaats 57.



Sharapova dankt de winst aan haar toernooizege in Tianjin. De 30-jarige 'MaSha' won afgelopen weekend in China haar eerste titel sinds ze in april terugkeerde na een dopingschorsing van vijftien maanden.



Elise Mertens behoudt de 38e plaats en blijft daarmee Belgiës nummer 1. Licht verlies is er voor Kirsten Flipkens (75e, -1) en Alison Van Uytvanck (88e, -3). Yanina Wickmayer gaat zeven banken vooruit en staat 112e. De vier Belgen zijn deze week aan de slag in Luxemburg.



In de top tien zijn er geen wijzigingen. De Roemeense Simona Halep begint aan haar tweede week als nummer 1. Ze telt 40 punten voorsprong op de Spaanse Garbine Muguruza. De Tsjechische Karolina Pliskova staat derde.

AFP

De WTA-ranking op maandag 16 oktober (tussen haakjes de ranking op 9 oktober):

1. (1) Simona Halep (Roe) 6175 punten



2. (2) Garbine Muguruza (Spa) 6135



3. (3) Karolina Pliskova (Tsj) 5605



4. (4) Elina Svitolina (Oek) 5465



5. (5) Venus Williams (VSt) 4642



6. (6) Caroline Wozniacki (Den) 4640



7. (7) Jelena Ostapenko (Let) 4510



8. (8) Svetlana Kuznetsova (Rus) 4005



9. (9) Caroline Garcia (Fra) 3860



10.(10) Johanna Konta (GBr) 3795



11.(12) Angelique Kerber (Dui) 3181



12.(11) Dominika Cibulkova (Slk) 3330



13.(13) Kristina Mladenovic (Fra) 3035



14.(15) Coco Vandeweghe (VSt) 2819



15.(16) Sloane Stephens (VSt) 2722



16.(14) Madison Keys (VSt) 2823



17.(17) Petra Kvitova (Tsj) 2532



18.(21) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 2425



19.(18) Agnieszka Radwanska (Pol) 2370



20.(19) Elena Vesnina (Rus) 2300



...



38.(38) Elise Mertens (Bel) 1409



75.(74) Kirsten Flipkens (Bel) 808



88.(85) Alison Van Uytvanck (Bel) 729



112.(119) Yanina Wickmayer (Bel) 526



119.(124) Maryna Zanevska (Bel) 497



271.(270) Ysaline Bonaventure (Bel) 194



325.(326) Kimberley Zimmermann (Bel) 140



327.(328) An-Sophie Mestach (Bel) 138



451.(455) Marie Benoit (Bel) 74



453.(452) Magali Kempen (Bel) 73



457.(410) Elyne Boeykens (Bel) 72



476.(475) Helene Scholsen (Bel) 66



595.(601) Britt Geukens (Bel) 41



620.(623) Deborah Kerfs (Bel) 37



680.(684) Margaux Bovy (Bel) 29



708.(709) Tamaryn Hendler (Bel) 26



731.(727) Eliessa Vanlangendonck (Bel) 24



739.(734) Klaartje Liebens (Bel) 23



764.(728) Catherine Chantraine (Bel) 21



804.(802) Greet Minnen (Bel) 18



823.(798) Michaela Boev (Bel) 18



946.(948) Luna Meers (Bel) 11



1067.(1064) Axana Mareen (Bel) 7



1107.(1108) Chelsea Vanhoutte (Bel) 6



1123.(1124) Lara Salden (Bel) 5



1211.(1208) Mathilde Devits (Bel) 3