Weyts verduidelijkt dat sportende groepen niet per se club moeten zijn: "Maar duid sowieso een verantwoordelijke aan” TLB/GVS

13 mei 2020

19u52 4 Sport Vanaf maandag 18 mei mag een groep van twintig personen in de buitenlucht gaan sporten, áls één individu erop toeziet dat alle regels worden gevolgd. Dat vertelt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) aan VTM Nieuws. “Zorg ervoor dat één persoon verantwoordelijk is.”



“Sporttrainingen en -lessen mogen vanaf maandag 18 mei weer in openlucht plaatsvinden, met maximaal 20 personen en met een coach”, verklaarde premier Sophie Wilmès (MR) vanmiddag tijdens een nieuwe persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Bij VTM Nieuws gaf Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) tekst en uitleg bij die nieuwe versoepeling in de sport. Zo verduidelijkte hij dat de activiteiten niet moeten gebeuren in clubverband, maar ook een vriendengroep van 20 personen in de buitenlucht mag sporten. Belangrijk: één iemand moet dan wel als ‘coach’ of ‘wegkapitein’ worden aangeduid. “Wanneer je in groep gaat sporten, zorg er dan voor dat er één verantwoordelijke is die de regels controleert. Die persoon kan dan ook achteraf ter verantwoording worden geroepen”, aldus Weyts.

Als je zwemmen toelaat, moet je bijna per definitie ook kleedkamers openen. En dat willen de virologen - terecht - vermijden. Want zij vrezen dat dat broeihaarden zijn Ben Weyts

Zaalsporten vallen uit de boot. Weyts hoopt bij de volgende Algemene Vergadering die tweede fase van het stappenplan op te starten. “De eerste fase is met sporten in buitenlucht goedgekeurd, hopelijk kunnen we bij de volgende vergadering naar de tweede fase. Dat betekent dat we begin juni zouden kunnen overgaan naar indooractiviteiten en dat vanaf juli tijdens trainingen onderlinge wedstrijden kunnen gespeeld worden. Vanaf 1 augustus zouden matchen achter gesloten deuren mogelijk zijn.”

Zwembad en fitness

Zwembaden blijven voorlopig gesloten. Nochtans zeggen specialisten dat dat veilig is als je elkaar niet aanraakt, onder meer door de chloor in het water. Surfen mag wél. “Als je zwemmen toelaat, moet je bijna per definitie ook kleedkamers openen”, legt Weyts uit. “En dat willen de virologen - terecht - vermijden. Want zij vrezen dat dat broeihaarden zijn. Cafetaria’s en kleedkamers blijven ook na 18 mei gesloten, dat is heel duidelijk. En daarom blijven ook de zwembaden voorlopig dicht.”

Op het vlak van fitness zijn de virologen terughoudend, omdat het gaat over heel veel toestellen. Dat zit pas in ons voorstel in de volgende fase, vanaf begin juni Ben Weyts

Kappers en schoonheidsspecialisten mogen hun deuren weer openen. Fitnesscentra nog niet, en daar zijn die centra niet blij mee. Zij menen dat het wel degelijk mogelijk is voor fitnessers om voldoende afstand te bewaren. “Op dat vlak zijn de virologen terughoudend, omdat het gaat over heel veel toestellen”, verklaart Weyts de keuze. “Vandaar dat dat in ons voorstel pas in de volgende fase zit, vanaf begin juni. Maar het zal afhangen van de evolutie van de pandemie of we die stap zullen kunnen zetten.”