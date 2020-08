Westerlo naar rechter? Niels Vleminckx

01 augustus 2020

Het enige juridische nadeel van de keuze voor 18 in 1A: Westerlo zal mogelijk naar de rechter stappen. De Kempense club haalde de meeste punten in 1B, maar ziet periodefinalisten OHL en Beerschot promoveren. Pro League-CEO Pierre François is er gerust op: "Toen de competitie werd stilgelegd, waren er 18 clubs die mogelijk in 1A konden zitten. KV Oostende en Waasland-Beveren konden zich verzekeren van het behoud. OHL en Beerschot konden promoveren omdat zij in de promotiefinale stonden. We hebben dus elke club die in 1A kón belanden, opgenomen in 1A. Westerlo had nooit kunnen promoveren."

Westerlo-directeur Wim Van Hove: "We willen alleszins onze rechten vrijwaren. We gaan met onze advocaten de koppen bij elkaar steken of het zinvol is om te procederen of niet." (BF/NVK)

