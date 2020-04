Werkgroep Pro League vergadert nog één keer NVK

11 april 2020

12u03 0

De taak van de werkgroep van de Pro League, die zich moest buigen over de toekomst van het Belgisch profvoetbal, zit er bijna op. Volgende week vergaderen Peter Croonen, Pierre François, Joseph Allijns, Michel Louwagie, Eddy Cordier en Philippe Bormans voor een laatste keer. Deze week vergaderden ze drie keer via videoconferentie. Veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Hoewel er respectvol werd gediscussieerd, lagen de standpunten van zowat alle leden te ver uit elkaar. Op de algemene vergadering van 24 april zal gestemd worden over het al dan niet stopzetten van de competitie. Pas na de uitspraak van het BAS (10 mei) zal de Pro League beslissingen nemen over het competitieformat en alles wat daarmee samenhangt. (NVK)

Lees ook: Apocalyps Belgisch voetbal zoals we het kennen nadert: competitieformat één groot vraagteken, algemene vergadering uitgesteld

Lees ook: Beloftenploegen in 1B? Play-offs of niet? 7 knopen om door te hakken voor volgend seizoen (+)

Lees ook: Competitie afgelopen: Club Brugge kampioen, werkgroep moet bepalen of Bekerfinale en finale in 1B nog kunnen