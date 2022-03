Wellens, Asgreen en Nibali kunnen niet zonder: dit is het apparaatje van 300 euro dat na 6 weken hetzelfde effect belooft als 4 weken intervaltraining

NBA Bij verlies geen play-offs: LeBrons mislukte trio stort Lakers in de afgrond

Verliezen de Lakers vannacht van Doncic’ Dallas Mavericks, dan missen ze – voorlopig – de play-offs. Met de San Antonio Spurs op hun hielen, zakken LeBron & co na verlies naar de elfde plaats. Dat betekent geen barragewedstrijden én geen play-offs. Met nog acht wedstrijden te spelen is dat een potentieel drama voor LA, met Luka Doncic in een hoofdrol. De Sloveen kan zijn grote idool LeBron James vannacht al een vroege doodsteek geven.

29 maart