Welke twaalf Spaanse basketsters kijken de Cats straks in de ogen? “Ons competitieve gen vind je bij geen enkel ander team in Europa”

Met België en Spanje kruisen twee EK -toernooifavorieten de degens in de finale. Spanje telt meer ervaring en gemedailleerden in hun rangen, maar mist op dit EK met Astou Ndour (1m96) wel een belangrijk wapen onder het bord. Welke twaalf tegenstandsters kijken de Cats wél in de ogen?

Cristina Ouvina (32/1m73) Point Guard

Een van de steunpilaren van Valencia Basket Club. Als kind via haar basketballende nichtjes van gymnastiek naar basketbal overgestapt. Maakte deel van het Spaanse team dat in 2013 en 2019 het EK won. Ervaring, snelheid en basketbalintelligentie behoren tot haar troeven.

Cristina Ouvina. © ANP / EPA

Silvia Dominguez (36 /1m65) Guard

Ouderdomsdeken en que gestalte de kleinste van de ploeg, wiens beste tijd wel wat achter de rug is. Won tussen 2010 en 2013 met haar club drie EuroLeague-titels op rij. Op haar indrukwekkende erelijst staan ook 3 EK’s (2013, 2017, 2019) en een zilveren olympische medaille in Rio 2016.

Silvia Dominguez. © ANP / EPA

Alba Torrens (33/1m92) Small forward

Een van de sterren en driepuntspecialiste. Gepokt en gemazeld in de sterkste competities met zes EuroLeaguetitels en acht medailles met Spanje. MVP bij EK-titel 2017. Ploegmaat van Emma Meesseman bij Ekaterinburg tot Rusland de oorlog startte. Nu kapitein bij Valencia.

© Photo News

Raquel Carrera (21/1m90) Center

Een van de Spaanse youngsters met grote toekomst. Maakt haar debuut op een groot kampioenschap met een gemiddelde van tien punten en vijf rebounds. Toont stalen zenuwen. Als tiener bij Valencia in 2021 al sensationele Final Four in EuroCup gespeeld.

Raquel Carrera. © ANP / EPA

Leonor Rodriguez (31/1m80) Shooting guard

Speelde vanaf haar 18de vier jaar bij Florida State University wat haar hielp om daarna als prof door te breken in Spanje. Hielp haar land aan olympisch zilver in Rio en was ook van de partij in Tokio 2021. Won dat jaar ook de Spaanse titel met Perfumerias Avenida Salamanca.

Leonor Rodriguez. © ANP / EPA

Maite Cazorla (26/1m90) Point Guard

Is na een sterk seizoen bij Perfumerias Avenida Salamanca uitgeroepen tot MVP van de Spaanse basketbalcompetitie LF Endesa. Kwam tussen 2015 en 2019 uit voor de Universiteit van Oregon om dan bij de The Atlanta Dream in de WNBA te belanden.

Maite Cazorla. © Photo News

Maria Conde (26/1m86) Small forward

Kwam door een schouderblessure niet in actie in de halve finale tegen Hongarije. Gaat door als een van de meest klasrijke speelsters bij Spanje en een leidersfiguur in het team. Kan met haar passie en intensiteit matchen doen kantelen. Sterk op de vleugel.

Maria Conde. © ANP / EPA

Laura Gil (31/1m90) Power forward

Speelt bij Salamanca waar Antonia Delaere aan de slag zal gaan. Is bezig aan een sterk EK, vooral in de poulefase dragende speelster, in halve finale tegen Hongarije wat afweziger. Tonnen ervaring die altijd voor dreiging zorgt.

Laura Gil. © ANP / EPA

Queralt Casas (30/1m80) Small forward

Basisspeelster die al tien jaar deel uitmaakt van nationale ploeg en aan 93 caps zit. Blinkt vooral uit met een sterke defense. Is vaste waarde bij huidig Spaans kampioen Valencia, dat ook hofleverancier is voor Spanje. Won al EK-goud met Spanje in 2013 en 2019.

Queralt Casas. © AFP

Paula Ginzo (25/1m89) Center

Deze speelster van FC Barcelona verklapte voor de finale wat Spanje zo sterk maakt: “Ons competitieve gen heeft geen enkel ander team in Europa.” Zij ziet zich als een revolutionaire speelster: ‘Mijn strijdkreet voor elke match is ‘El Vals del Obrero’ (De wals van de arbeider).”

Paula Ginzo. © ANP / EPA

Lola Pendande Mendes (23/1m89) Center

EK-debuut bij senioren. Houdt wel vooral de bank warm: kwam gemiddeld nog geen minuut in actie en scoorde nog niet. Spanje rekent op haar als wissel van de wacht. Maakte deel van beloftenteam dat EK won en basket momenteel bij de Universiteit van Miami.

Lola Pendande Mendes (2de van links) © ANP / EPA

Laura Quevedo (27/183 cm) Small forward

Invalster die vooral dient om de basisspelers even op adem te laten komen. Veelzijdige basketster die met haar Franse team ASVEL Lyon naast Belgische ploegmaat Julie Allemand zowel de Franse titel als de Eurocup Women won.

Laura Quevedo (l.) © ANP / EPA